La brecha de género sigue estando muy presente en la sociedad española, un problema enquistado en muchos sectores pero que, afortunadamente, va quedando atrás en algunos otros. Uno de ellos es el del emprendimiento. Según el Informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor, el más prestigioso estudio sobre la materia a nivel mundial), en Aragón ya no hay diferencias importantes entre los hombres y las mujeres que deciden impulsar su propio negocio.

El del emprendimiento ha sido siempre un ámbito donde la diferencia entre géneros era más palpable, si bien esa desigualdad se ha ido reduciendo con el paso del tiempo hasta llegar a la actualidad, en la que la equidad es un hecho. Esta tendencia, con las variaciones lógicas año tras año y que no tienen que ver con el sexo, se ha ido consolidando a lo largo del último lustro y ahora es ya una realidad.

De hecho, en algunos apartados del informe, como emprendedores potenciales o nacientes, las mujeres están por encima (60% y 56,7% de las féminas con respecto al 39,5% y 43,3% de los varones). Por contra, en el curso 2022-2023 hay más empresarios consolidados que empresarias, algo lógico por las barreras que poco a poco se han ido rompiendo, y la tasa de abandono de las mujeres es todavía mucho más elevada (66% por 33% de los hombres), siendo el mayor lunar del estudio analizándolo desde el apartado femenino. No obstante, se debe poner en valor estas cifras ya que el mismo informe ejecutivo asegura que el caso de Aragón no es habitual y esta tendencia no la siguen otras regiones españolas ni otros lugares de Europa o del resto mundo.

La explicación a este cambio se explica a través del relevo generacional. A diferencia de años anteriores, donde los hombres olían tener mayor representación en cada una de las etapas, en el año 2022 únicamente tienen una mayor presencia que las mujeres en etapas más consolidadas como hemos visto anteriormente. Los datos del informe los confirma con sensaciones Silvia Plaza, presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza (AJE). «Es una tendencia que vemos cada día. La imagen de que lo de emprender es una cuestión de hombres se ha quedado obsoleta», asegura tajante la directiva.

Alejándose de los prejuicios y de una posible visión victimista, Plaza defiende que el emprendimiento y la gestión empresarial es una «cuestión de aptitudes y no de género». «De lo que puedo ver y de lo que he vivido yo en primera persona, ya no tenemos obstáculos ni barreras. Es más, mi percepción es que el rol de mujer directiva cada vez es más demandado por las empresas», afirma la presidenta.

Otro de los aspectos que para Plaza está posibilitando cada vez más la entrada de la mujer al mundo del emprendimiento es la aparición de referentes. «Ver gente que ha estado en tu misma situación, con los mismos miedos y dudas y que han conseguido levantar un negocio hace ver a cualquier persona que el emprendimiento es una alternativa real y viable. Eso da mucha confianza», explica la directiva. Precisamente, para que cuadren los números, la presidenta de AJE pide más «consideración» para los empresarios. «Están muy bien las ayudas para poner un negocio en marcha, pero de lo que se trata es de poder mantenerlo», finaliza.