La innovación y la sostenibilidad son dos conceptos que, además de ir de la mano, actualmente son imprescindibles dentro del mundo empresarial. Hoy en día si una empresa no quiere quedarse atrás, debe adaptarse a las nuevas tendencias sin dejar de lado el factor sostenible y todo lo que eso conlleva. De la unión de estos dos términos surge la innovación sostenible. Es decir, la idea de producir servicios y productos de una manera rentable, tanto para las empresas, como para los empleados y también para el medio ambiente.

Sobre estas cuestiones se articuló el foro informativo organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN el pasado 22 de noviembre en su sede, donde representantes de la Administración autonómica y de diferentes empresas líderes en su sector expusieron sus diferentes puntos de vista y sus experiencias sobre los retos, competencias, estrategias y desafíos del sector empresarial con respecto a la sostenibilidad.

En el coloquio, moderado por el periodista Jorge Heras, participaron José Abián, director de Máquina de Papel Foxy e ICT Ibérica; Jesús Alijarde, director general de Ibersyd y Javier Martínez, director general de Política Económica del Gobierno de Aragón.

Amenazas y fortalezas

La charla la abrió José Abián hablando del papel de la sostenibilidad en su empresa, concepto que implantaron ya en 2017 y 2018. Aunque este año han decidido darle una «vuelta de hoja» y para ello analizaron su situación detectando cinco posibles amenazas. Abián nombró la escasez de agua, el cambio climático, la crisis energética que vino después de la crisis por el covid-19, el papel de las administraciones -que poco a poco están empezando a regular el rol de las empresas en cuanto al cambio climático, acción que antes no hacían-, y, por último, la sociedad, que demanda productos cada vez más sostenibles. Esto a su vez les impulsó a indagar en sus oportunidades y Abián destacó cuatro: la descarbonización, el compromiso total con los objetivos 2030 y 2050, la hidroeficiencia y, por último, «el gran pilar que soporta las otras tres oportunidades», la economía circular.

Jesús Alijarde, como director general de Ibersyd, afirmó que «su negocio es la sostenibilidad», ya que la creación de la empresa se produjo a finales de 2019, principios de 2020, con el objetivo de «impulsar y ayudar a las empresas a conseguir ser más sostenibles». Por esta razón, para Ibersyd la sostenibilidad no es un elemento más de la empresa, sino que es muy relevante y muchos de sus objetivos giran en torno a ella y a la anticipación y búsqueda de soluciones antes incluso de que se genere el problema, como les ocurrió con los residuos de placas fotovoltaicas.

Desde Ibersyd afirman que los grandes cambios que han experimentado durante los últimos años y los retos en sostenibilidad y digitalización han sido vistos como oportunidades para nuevos negocios. «Donde nace el peligro, nace lo que nos salva», aseguró Alijarde, explicando que la filosofía de la empresa ha consistido en buscar soluciones cuando se han presentado problemas o desafíos. «La historia de la evolución humana ha sido esa, tenemos un desafío, vamos a buscar una solución y, buscando esa solución, consigues un mundo un pelín mejor», expuso. Además, añadió que la sostenibilidad y la innovación son en sí una oportunidad para que empresas y trabajadores de todo el mundo puedan hacerse un hueco en el mercado. «Los puestos de trabajo del futuro aún no existen, se tienen que crear», aseveró.

Por su parte, Javier Martínez, director general de Política Económica del Gobierno de Aragón, habló en representación de la administración para manifestar que su papel en este proceso hacia la sostenibilidad es «adecuar un marco estable para que las empresas puedan trabajar». Es decir, su cometido es colaborar en la medida que les sea posible, acompañar y ayudar ya que, muchas veces, «una ayuda es lo que marca la diferencia entre arrancar o no poder arrancar, y ahí es donde tiene que estar el Gobierno de Aragón». Además, añadió que es necesario ayudar a las empresas jóvenes, ya que ellas «tienen la sostenibilidad, la economía circular y el respeto por el medio ambiente en el ADN».

Rentabilidad

Pese a lo que muchos pueden pensar todavía, emplear esfuerzos de la empresa en conseguir ser lo más sostenibles posible tiene más ventajas que inconvenientes en lo relacionado a rentabilidad.

Abián aseguró: «Desde ICT Ibérica tenemos muy claro que ser sostenibles es lo más rentable hoy en día». Además, entre otras ventajas, prepara a la empresa ante posibles inconvenientes y «es rentable por sí misma desde el corto plazo». Y expuso un ejemplo reciente, ya que toda Europa basó su transición energética en un gas barato. «En principio, no había ningún problema, pero de repente un día todo se desmonta y tienes que empezar a reducir y seguir hacia delante con lo que ya tienes. Ese es uno de los puntos clave, reducir el consumo de materias primas y reducir el uso energético. En general, reducir, reutilizar internamente y plantearse qué hacer con lo que ya tienes y cómo lo puedes usar», afirmó.

Este esfuerzo durante los últimos años les ha servido para descubrir qué hacer con todo el calor residual que estaban tirando a la atmósfera. «Queríamos poder reutilizarlo para nuestro propio proceso de sacar papel, así que nos ha servido para poner una caldera digamos ecológica la cual calienta el agua y genera el vapor de agua con lo que reducimos nuestro consumo de gas», expuso el director de ICT. Desde esta compañía, apuestan por las energías renovables, sobre todo la solar y la eólica y esperan contar, más pronto que tarde, con acumuladores que les permitan contar con estas fuentes energéticas siempre, en todo tipo de circunstancias.

El director general de Ibersyd se mostró de acuerdo y planteó que la sostenibilidad está basada en tres ‘R’ muy claras. «La primera, es la propia rentabilidad, ya que cualquier planteamiento estratégico que hagas para una empresa tiene que estar pensado para ganar dinero, porque si no, no eres una empresa. Pero no solo para ganar dinero, también debe ser rentable para la comunidad local en la que desarrollas el proyecto y aportar una buena situación ecónomica y ambiental. La segunda ‘R’ es la de reputación. Es muy importante comunicar todos tus modelos de sostenibilidad ya que es inviable el hecho de encerrarse en uno mismo y no abrirse al mundo para compartir el conocimiento y permitir que la comunidad local fluya con empresas y con instituciones con las cuales se pueden dar sinergias que normalmente permiten llegar más lejos. La tercera y última es la responsabilidad. Hay que ser responsable, tanto con los actos propios como con los de la empresa y sus consecuencias en el cambio climático y en la situación general del entorno. La conjunción de las tres ‘R’ debe estar asentada siempre en una empresa», señaló Alijarde.

Agilidad en los trámites

Con todos estos datos surgieron dos reflexiones. La primera fue que, por lo general, las nuevas generaciones están más concienciadas con las consecuencias de no implantar la sostenibilidad en las empresas. «Son más conscientes de que vamos a agotar nuestro planeta y solo hay uno, no existe un segundo planeta donde seguir consumiendo recursos, por eso es tan importante empezar por reducir», reiteró Abián, dejando claro que es muy difícil reducir a cero, especialmente para la industria.

La segunda reflexión estuvo relacionada con el «boom energético» y la subida de precios. El director de ICT Ibérica sostuvo que su consumo llegó a ser equivalente al de una ciudad de 120.000 habitantes con un coste entre cuatro y cinco veces mayor al habitual. «Estás haciendo tu plan estratégico y de repente llega el covid y todo cambia. Salimos del tema covid y viene una crisis energética y después una guerra que la acelera». Además, hay que añadir que todo esto cuesta por la burocracia en las administraciones, cuesta el trámite de pedir permisos y que a veces, desde la industria quieren ir rápido y chocan con el trabajo de las administraciones, apuntaron desde ambas compañías.

Un aspecto en el que Javier Martínez, director general de Política Económica del Gobierno de Aragón, se mostró de acuerdo en que una de las responsabilidades de la administración es conseguir mayor agilidad y rapidez sin renunciar a la exigencia en el cumplimiento de las normativas. Es decir, «simplificar la burocracia y los trámites administrativos para generar un entorno en el que se quieran plantear nuevas alternativas, nuevas empresas y en general nuevas ideas», añadió.

Otro de los objetivos de la administración es orientar a las empresas y demostrar que la sostenibilidad es rentable y no solo eso, ya que también mejora la imagen pública y en muchos casos el beneficio económico.

La sostenibilidad mejora la marca de una empresa ya que hoy en día hay muchos consumidores e inversores que no se replantean comprar ni invertir en productos de compañías que no cumplen con unos mínimos estándares de sostenibilidad. Las empresas empiezan a tener claro que ésta mejora la eficiencia y por lo tanto reduce costes y mejora la productividad. «Este proceso atrae inversiones, pero también atrae talento y atrae empleados. Según una encuesta del Boston Consulting Group, el 75% de los ejecutivos tiene como criterio para decidir si acepta un puesto de trabajo o no el que la empresa cumpla con unos mínimos requisitos de sostenibilidad», explicó el director de Política Económica.

Ayudas públicas

Otro de los puntos que se debatió en el foro fue la notoriedad de las ayudas públicas y el papel de las administraciones en los incentivos para hacer estas inversiones. En el caso de ICT Ibérica, los proyectos lanzados en los últimos años en el campo de la eficiencia energética han tenido apoyo de los fondos Next Generation porque todos han ido en el hilo de contribuir a la descarbonización. Sin embargo, Abián expuso que el único pero que puede poner desde el punto de vista de la empresa es que, aunque las administraciones busquen la transparencia, si la empresa presenta todo el papeleo, las facturas, el proyecto, se debería poder acelerar el trámite y no tener que esperar meses ya que al final es una pérdida de eficiencia energética y también de dinero. «A veces no se puede hacer ningún pedido ni gastar nada hasta no tener la aprobación y eso ralentiza mucho las cosas», añadió.

Por parte de Ibersyd, gracias al apoyo público han puesto en marcha importantes proyectos como el de reciclaje de paneles, que además destaca por ser muy innovador. El director general expresó que esta ayuda contó con el principio básico de estas subvenciones y de la administración pública que es el efecto incentivador. Es decir, si no se hubiese recibido esa ayuda, no podría haberse llevado acabo el proyecto. «Las subvenciones tienen que ir dirigidas y diseñadas por parte de la administración para que permitan cumplir un objetivo», afirmó Alijarde. Aunque este es el resultado de muchos años reclamando errores, acusando de negligencias y pidiendo seguridad, «el foco tiene que estar en la consecución del resultado y no en que en el proceso técnico de la concesión de la subvención no se ha cometido ningún error administrativo».

Los datos expuestos por Javier Martínez mostraron que el Gobierno de Aragón dispone de de dinero y ayudas para estas subvenciones. El Perte de Economía Circular fueron 492 millones de euros y se espera que en 2026 su impacto sea de 1.200 millones. Por su parte, el Perte de Descarbonización, al que se hizo referencia, incluía 3.100 millones con un impacto esperado de 12.000 millones de euros, más luego las ayudas específicas para promoción industrial y de desarrollo experimental que tiene el Gobierno de Aragón. «Hay una gran cantidad de ayudas y debemos ser eficientes, transparentes y ágiles en su gestión», añadió Martínez. Se necesitan además estos proyectos nuevos ya que «generan empleo, foco de atracción de talento, dinero y bienestar social».

Métricas comparables

Otro de los puntos a tratar fue el del marco comparativo, tanto en cuestiones económicas como de sostenibilidad. Dentro de Europa hay fondos en muchas zonas, pero en ningún lado son iguales. Vemos estas diferencias, por ejemplo, en el impuesto del plástico, implantado en España y no en el resto de países europeos. «Es complicado estar en un mundo competitivo en el que no todos adoptan las mimas reglas», aseguró Abián. Aún es más complicado cuando se trata de comparar la sostenibilidad. Hoy en día se siguen parámetros difusos pero habrá que acabar marcando una línea porque es muy fácil engañar y afirmar que se ha reducido un 30% la huella de carbono de una empresa sin especificar con respecto a qué se ha reducido.

Este es un asunto que preocupa a las empresas. Como aseguró José Abián, ellos son una empresa papelera que produce 140.000 toneladas de papel por lo que no se puede comparar con una que produce 30.000 ya que sus emisiones siempre van a ser mayores. «Muy bien lo tendría que hacer para que, produciendo cuatro veces más, emitiera menos». A día de hoy eso es imposible, de ahí «la importancia de establecer unos parámetros y crear un marco comparativo real y transparente en el cual los inversores puedan confiar y decidir si se trata de una empresa confiable», insistió.

El director de Ibersyd, lo concretó explicando que «para ganar en sostenibilidad, tienes que anticiparte, moverte más rápido de lo que se mueve el mundo. De esta manera progresarás y nunca te quedarás atrás». Además, contó que desde la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental van a sacar unas instrucciones de ecodiseño que van a obligar a las empresas a diseñar productos con la menor cantidad de recursos posible y pensando ya en su reciclabilidad.

Para cerrar, el director general de Política Económica del Gobierno de Aragón volvió a incidir en el papel de las administraciones, más concretamente en lo que él ve como su principal misión, «generar el marco adecuado para hacer que el proceso sea lo más fácil posible y hacer que, seas de donde seas, estés donde estés, el mundo vaya alineado y tengas claro que es fundamental la gestión de residuos y la descarbonización».

Por otra parte, también puso el foco en el Sello de Economía Circular, ya que Aragón es una economía formada principalmente por pymes y micropymes y el empleo se genera a través de esto y por ello es importante dar visibilidad y que las empresas grandes se fijen en el sello. «Primero, porque da reconocimiento a las empresas y segundo porque así las grandes se dan cuenta de que existe y querrán obtenerlo, ya que el consumidor en algún momento tarde o temprano lo acabará valorando y pidiendo a la hora de hacer sus compras», afirmó.

El Instituto Aragonés de Estadística hizo un informe sobre sectores estratégicos en el que decía que el tema de la sostenibilidad generaba Valor Agregado Bruto, que es como medimos el PIB menos los impuestos para que sea un poco más objetivo y comparable. Por lo tanto, aquellas empresas que cumplían con los estándares de sostenibilidad generaban casi el 2% del Valor Agregado Bruto y en empleo hablamos de 15.000 personas en Aragón, añadió. Para acabar, Martínez resumió su labor en una frase: «Desde las administraciones tenemos que dar ayudas económicas, pero sobre todo tenemos que ayudar a solucionar los problemas de la gente».

Responsabilidad social

Para finalizar el coloquio, José Abián habló de la importancia de la sostenibilidad social, ya que desde ICT Ibérica están muy comprometidos con la proyectos sociales, mediante la colaboración con Integralia y Unicef, apadrinando proyectos de integración de personas desfavorecidas. Esto es muy importante, ya que como dijo Javier Martínez, cuando hablamos de sostenibilidad debemos pensar también en que crea nuevos nichos de trabajo a los que pueden acceder también personas en riesgo de exclusión social.