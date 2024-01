Los trabajadores de Ambulancias Tenorio han denunciado este jueves en la sala de prensa de las Cortes de Aragón las supuestas "mordidas" por parte de la empresa ya que, denunciaron, no se está dedicando al gasto de personal lo que marca el nuevo convenio. Junto a ellos, el portavoz parlamentario y coordinador general de Izquierda Unida en Aragón, Álvaro Sanz, ha solicitado la comparecencia del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero para aclarar estas cuestiones y ha demandado un "control estricto" del gasto del dinero público en un contrato que aumentó sensiblemente sus fondos.

Izquierda Unida ha denunciado la "pérdida de derechos laborales y el empeoramiento de las condiciones salariales" de los trabajadores del servicio de transporte sanitario urgente en Aragón junto a tres miembros de la plantilla de Ambulancias Tenorio, Juan Antonio Busqueta, Javier Raluy y Pedro Royo.

El diputado ha advertido de que la adjudicataria del servicio de transporte sanitario urgente podría estar quedándose con "más de 600.000 euros mensuales del dinero destinado a pagar las nóminas de sus trabajadores", cuando las multas por los incumplimientos del contrato alcanzan cuantías muy inferiores. En esta línea, Sanz ha reclamado soluciones a los problemas estructurales de este servicio y de esta plantilla que sufre recortes salariales a pesar del incremento de la dotación presupuestaria para este servicio fundamental del 87,86%. En concreto, el presupuesto del contrato es de 67,2 millones de euros más respecto al anterior, de los que el 80% está destinado a pagar salarios.

Sin embargo, Sanz ha advertido que se está pagando a la empresa por unos costes laborales que no está realizando porque el nuevo contrato, aunque reconoce los costes laborales, está basado en las condiciones pactadas entre la empresa y trabajadores en un convenio que fue impugnado por la Administración y está pagando lo mismo que en 2018, fecha del último convenio en vigor.

El Gobierno de Aragón no hace "los deberes"

Para el diputado de IU, el Gobierno de Aragón no está haciendo los "deberes" de fiscalizar que el dinero que está pagando en concepto de salario y la empresa "no está por la labor" de alcanzar un convenio que reconozca precisamente el coste efectivo de ese dinero que está recibiendo en materia de salario para transferirlo directamente a los trabajadores. La agrupación parlamentaria ha registrado también varias preguntas para conocer en detalle qué está sucediendo con estos fondos y ha reclamado que el Ejecutivo haga un seguimiento estricto del personal contratado y cuánto gasta la empresa en personal. "Porque lo que no se gasta en esto, se lo está quedando y queremos saber cuánto se está ahorrando. La Administración debe saberlo y controlarlo", ha insistido.

Por su parte, el trabajador de la empresa Juan Antonio Busqueta ha trasladado la "situación límite" en la que se encuentran 1.300 familias vinculadas al transporte sanitario en Aragón. Ha denunciado la pérdida de derechos laborales, la vulneración de los sindicales y que la empresa ha bajado el salario a más de 300 trabajadores, lo que ha provocado un 50% de pérdidas salariales. Busqueta ha reconocido que el nuevo contrato pone "los mimbres", la financiación, para que mejore la situación, pero ha denunciado que "lo que hace falta es la capacidad de auditoría, la capacidad de fiscalización de estos concursos para saber dónde va ese dinero y quién se lo está llevando". "Hay alguien que le está pegando una mordida enorme a esta partida y se lo está llevando en beneficio propio", ha lamentado.