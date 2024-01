Ramón White: "El plan de Endesa en Andorra se frenará si no se agiliza la tramitación de renovables"

Este verano se cumplirán cuatro año del cierre de la térmica de Andorra, que puso fin a la industria del carbón en Teruel y forzó así la reconversión socioeconómica de la zona. En esa transformación juega un papel clave Endesa, la empresa propietaria de la central, a la que el Ministerio de Transición Ecológica adjudicó hace 15 meses 1.202 megavatios de capacidad para energías renovables del nudo Mudéjar, un concurso que ganó gracias al potente plan de acompañamiento que presentó la eléctrica. Al frente de este macroporyecto está Ramón White (Madrid, 1969).

¿En qué momento se encuentra el proyecto de transición justa de Endesa en Andorra?

Está avanzando de manera muy consistente. Llevamos trabajando desde hace tres años y a lo largo de 2023 hemos dado pasos muy relevantes, tanto en la parte energética como en el plan de acompañamiento. No es solo un proyecto energético, es mucho más. Es un plan socioeconómico promovido y sostenido por Endesa que no tiene parangón. No solo vamos a generar actividad y riqueza con las plantas renovables, sino también alternativas económicas en todos los sectores. Es algo diferente por su tamaño y porque es pionero. De hecho, es el primero que se desarrolla en España e, incluso, a nivel europeo. Tanto es así que recientemente la Cumbre del Clima celebrada en Dubái lo ha reconocido como la referencia mundial en materia de transición energética.

¿Cómo está la tramitación de las plantas renovables?

Hemos culminado todos los trabajos de diseño, ambientales y arqueológicos necesarios para desarrollar los más de 1.800 MW que queremos desplegar en la zona a través de 14 proyectos renovables, con la hibridación de siete eólicas con siete fotovoltaicas,. que producirán cuatro teravatios hora (TWh) anuales, lo que equivale al consumo de un millón de hogares, más de lo que de lo que generaba la térmica en sus últimos años. Estamos a la espera de que arranque el procedimiento de información pública, que confiamos que ocurra en las próximas semanas. Está en manos del ministerio. Trabajamos con el objetivo de que esos proyectos estén en condiciones de obtener la autorización de construcción en la segunda mitad de 2025. Desearíamos que fuese antes. Al margen de la adjudicación de potencia del nudo Mudéjar, hemos puesto en servicio hace un mes una primera planta fotovoltaica (Sedeis V, de 49,7 MW) dentro del perímetro de la central térmica y tenemos previsto comenzar a construir otra (Mudéjar, 66 MW) a finales del primer trimestre.

Entonces no va a ser posible acompasar el fin del desmantelamiento de la central con el inicio de las obras del grueso de las plantas renovables.

Nuestro objetivo y deseo es que la actividad en Andorra y su entorno se mantenga de manera sostenida, pero hay factores que son ajenos a Endesa y que tienen que ver con la tramitación y autorización administrativa de los proyectos energéticos. En la medida que sea más ágil, será posible que demos continuidad a esa actividad, sino lógicamente se producirá una situación de valle.

¿El ministerio no debería dar prioridad a esos proyectos por el valor social que tienen asociado?

Sería deseable que en proyectos de esta naturaleza, con un plan de acompañamiento tan importante para dotar de mayor robustez a la estructura económica de la zona, hubiese algún tipo de priorización o protección.

¿Se lo han pedido al ministerio?

Mantenemos conversaciones casi permanentes con el ministerio. Desde luego, para nosotros hubiese sido deseable una figura de este tipo.

¿Qué otras actuaciones se lanzarán en 2024?

Con independencia de que los ritmos de tramitación administrativa tienen un impacto en el ritmo de desarrollo del plan de acompañamiento, ya estemos haciendo muchísimo trabajo. La Escuela Rural de Energía Sostenible va a incrementar el ritmo en la impartición de cursos y programas. Dentro del sector primario, hay todo un abanico de iniciativas que ya están en marcha, como Apadrina un Olivo, que ya ha tenido un número importante de contrataciones en 2023 y va a continuar en esa línea. Vamos a seguir con el programa de autoconsumo en los municipios, donde ya hemos dado pasos importantes. Hay en marcha otras iniciativas como el olivar inclusivo con Atadi o el cultivo de aromáticas en el entorno de la central.

¿Y los proyectos industriales?

Es la parte del plan que tiene un vínculo más íntimo y directo con el desarrollo del proyecto energético y su tramitación. Es evidente que una fábrica de seguidores solares, como la que queremos instalar con Soltec, está directamente relacionada con nuestras plantas vinculadas al concurso de transición justa. No solo a eso, pero es un elemento primordial. Se van a ir acompasando con el ritmo de tramitación. Pero vamos a lanzar en los próximos días la tramitación ante el Gobierno de Aragón para la planta de reciclaje de módulos solares que tenemos previsto desarrollar en La Puebla de Híjar. También en este primer trimestre tenemos el objetivo de lanzar la tramitación de la planta de generación de hidrógeno verde. Es decir, no nos paramos.

¿Y la fábrica de electrolizadores?

Va a ir muy ligada al avance de la tramitación de la planta de hidrógeno verde.

De esa manera, los proyectos industriales se van a demorar.

Hay que ser conscientes de que las tramitaciones administrativas en un proyecto de esta dimensión tienen sus tiempos. Dicho eso, lo deseable es que sean ágiles y se acorten precisamente porque de la autorización de los proyectos energéticos depende no solo el inicio de la construcción de las plantas renovables, sino también la parte industrial de nuestro plan de acompañamiento.

La pelota, por tanto, está en el tejado del ministerio.

La pelota está en el tejado de todos, pero efectivamente los permisos los otorga la Administración. A nosotros lo que nos toca es continuar con el esfuerzo de estos años para diseñar un proyecto energético que, en nuestra opinión, reúne todas las condiciones para ser autorizada.

¿El proyecto ha variado en algo desde la adjudicación del nudo?

La cifra de inversión se ve alterada en función de los vaivenes del mercado, que presiona al alza en algunos componentes. Pero con independencia de que es un proyecto vivo y abierto, mantenemos nuestro objetivo de creación de empleo, que serán unos 500 puestos directos a largo plazo.

Transición Ecológica anunció hace unos meses que en el nudo Mudéjar hay capacidad para 154 megavatios adicionales. ¿Endesa optará también a estos activos?

El ministerio tiene que tomar decisiones de cómo poner en juego esa nueva capacidad. Cuando tengamos claro cuál es el escenario, tomaremos nuestras decisiones.

¿Qué opina de los nuevos impuestos a las renovables que ultima el Gobierno de Aragón?

No opino. Lo que toca es esperar a ver la propuesta que lleve el Gobierno de Aragón al Parlamento regional. Entonces, veremos en qué medida nos puede afectar y tomaremos una opinión. Cuando haya una realidad sobre la mesa, la valoraremos. Lo que sí es cierto es que cuando hemos diseñado nuestra oferta para el concurso de energías renovables del nudo Mudéjar de Andorra, esa cuestión no estaba sobre la mesa y no se contempla esa figura fiscal en los costes para el desarrollo y explotación de las plantas.