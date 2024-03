La exaltación infantil: el sonido de la devoción de los más pequeños

Más de 700 niños de hasta 22 cofradías y hermandades de Zaragoza diferentes han participado en la 31ª Exaltación infantil de los Instrumentos de la Semana Santa, que ha vuelto un año más al Príncipe Felipe en una jornada llena de emociones y en la que se combinaron a la perfección los aplausos por el buen hacer de los más pequeños con los sepulcrales y necesarios silencios.

Los nervios de los participantes fueron disipándose poco a poco cuando el sonido de los tambores comenzó a retumbar en el pabellón zaragozano. Las abundantes horas de ensayo dieron sus frutos y la mayoría de los cofrades, una vez realizada su actuación, salió con una sonrisa y con cara de satisfacción.

En el público, padres, abuelos, hermanos, tíos y amigos (así como amantes de la Semana Santa en general) no dudaron en reconocer el esfuerzo de los niños con sonadas ovaciones que no desentonaban en los solemnes ritmos de percusión que invadieron el Felipe.

EN IMÁGENES | Exaltación infantil de tambores en el Príncipe Felipe / Jaime Galindo

Porque a muchos de los pequeños la afición les viene porque la han mamado desde muy pequeños y las familias se sienten especialmente orgullosas porque los descendientes sigan con las tradiciones. La melodía la pusieron cientos de tambores, bombos y matracas y las carracas en una exhibición que comenzó la Cofradía de nuestra Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro y la cerró la Hermandad de Cristo Resucitado y Santa María de la Esperanza y del Consuelo.

En el programa que había preparado, las marchas que luego se escucharán en las procesiones eran mayoritarias, aunque también hubo algún estreno y algún ritmo sorprendente.

Los participantes, con un límite de edad de 17 años (no lo hay por debajo) dieron lo mejor de sí mismos en actuaciones de alrededor de cinco minutos, aunque con la tranquilidad de saber que en esta ocasión nadie les iba a poner nota, ya que en la exaltación no hay concurso y todos acaban ganado un detalle por participar. La jornada ha estado organizada por la Congregación de Esclavas de María Santísima de los Dolores y no ha habido ningún contratiempo.

Este domingo sí que, además de la exaltación de adultos, habrá una competición en la que participarán un total de 14 cuadrillas (12 de Zaragoza, una de Utebo y una de Arnedo) que se repartirán los ocho galardones que habrá en juego esta mañana en el Príncipe Felipe. Tanto lo de ayer como lo de hoy sirve como el mejor preludio para la Pascua, unos días marcados en rojo en el calendario de muchos zaragozanos, que van demostrando sus ganas de que llegue ya la Semana Santa.