Azcón no responde a las peticiones de cese de Nolasco por sus críticas al islam

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, no ha respondido a las peticiones de cese de su vicepresidente, Alejandro Nolasco, de Vox, tras sus polémicas declaraciones pidiendo "paralizar" las solicitudes de nacionalidad española para las personas procedentes de países islámicos y tras romper el panfleto de actividades con motivo del Ramadán en Huesca. El líder del Ejecutivo aragonés ha evitado valorar sus palabras y no ha respondido a las preguntas parlamentarias del PSOE y de Chunta Aragonesista a este respecto.

Después de que el PP se distanciara de dichas declaraciones el miércoles, el vicepresidente Nolasco se reiteró en las mismas declaraciones este jueves. Hoy era la primera vez que los grupos parlamentarios le preguntaban al presidente aragonés sobre esta cuestión. Y, en lugar de distanciarse, como hizo el grupo parlamentario popular, el presidente aragonés ha evitado posicionarse.

"Roza lo vergonzante cuando usted es incapaz de condenar y poner en su sitio las declaraciones de su vicepresidente cuando quería imponer una cruzada. Es vergonzoso. Rompa su silencio por decencia y por respeto a las gentes de esta tierra que se avergüenzan cada vez que escuchan las declaraciones de su vicepresidente", le ha pedido la portavoz socialista, Mayte Pérez.

El presidente aragonés ha tirado de sorna en su respuesta. "Qué difícil lo tenía usted hoy aquí... Seguro que llamó a Lambán para ver de qué podía hablar. Lambán, no sé qué decir del presupuesto... Lambán le dijo que llamara a Sánchez, pero usted le dijo: "ya le he llamado y no me lo ha cogido, como a ti...", ha empezado Azcón entre protestas de la bancada socialista.

La portavoz del PSOE en las Cortes, Mayte Pérez, en su pregunta parlamentaria a Azcón. / JAIME GALINDO

"'María Teresa, lo de siempre: Vox, Vox, Vox. Y si lo ves muy complicado, saca a Franco. Y si ya lo ves muy difícil, llámales machistas'", ha respondido Azcón, como si parafraseara al líder de los socialistas, Javier Lambán, y evitando responder sobre Nolasco.

Después ha sido el turno del portavoz de Chunta Aragonesista, José Luis Soro, que ha seguido intentándolo a la par que le ha pedido a Azcón que "escuche a toda la sociedad aragonesa".

"Al señor Nolasco le definen su machismo, su homofobia, su xenofobia. Lo que hizo el señor Nolasco hace dos días rebasó todos los límites en una democracia. Parece que, paraél, para ser español hay que ser blanco y católico. PP y Vox son dos partidos diferentes, ya lo sé, pero el señor Nolasco dejó claro ayer que el otro día actuaba como vicepresidente, es decir, como Gobierno. ¿No le parece que todo eso, que podría ser constitutivo de delito de odio, es suficiente para cesarle?", le ha preguntado a Azcón en su primer turno de intervención. "Escuche a todas las personas y colectivos a las que su videpresidente ofende cada vez quye abre la boca", ha pedido.

Azcón ha respondido en la misma línea que a la portavoz socialista, bromeando que también Soro se había puesto en contacto con Lambán. "¿Usted cómo escucha a toda la sociedad aragonesa? ¿Se manda wasaps con ellos? A la sociedad aragonesa se le escucha en las elecciones, que fueron hace poco. Ustedes perdieron 8000 votos. Usted convenció a un 5%. Yo convencí a 232.712 aragoneses, al 35%, siete veces más. Los aragoneses nos escuchan, y a algunos nos hacen más caso y a otros menos. Lecciones sobre escuchar, mme puede dar pocas", le respondió, de nuevo, sin mencionar las declaraciones de Nolasco.

Soro a Azcón: "Cada vez tiene más tragaderas"

"O sea, que comparte las barbaridaddes de Nolasco. El Tragachicos en acción: cada vez tiene más tragaderas", le ha reprochado el portavoz de CHA, que también ha criticado al Gobierno por "no escuchar a la comunidad educativa con el decreto de escolarizacion, a las familias de Caneto, a las asocaiciones memorialistas ni a la Universidad de Zaragoza, ni a los profesores de la universidad por la denominación científica de las lenguas propias".

"Abandone el sectarismo, empiece a escuchar a quienes no piensan igual que usted. No siga escondiéndose. Cese al señor Nolasco hoy mismo, mañana es tarde", le ha pedido, de nuevo, sin provocar la respuesta del líder del Ejecutivo aragonés.

En su réplica, el presidente aragonés ha asegurado que "cada uno podemos hablar de lo que queramos". "Todas las decisiones que hemos tomado son acordes a nuestro programa electoral", se ha defendido Azcón, que ha cargado contra Soro por su gestión en el cuatripartito. "¿Cuál era la voz de los aragoneses que usted escuchó cuando se puso a hacer hoteles de lujo? Hizo más habitaciones de hoteles de lujo que viviendas de alquiler asequible. 100 pisos de lujo, 86 viviendas de alquiler asequible", le ha reprochado.

Desde IU, su portavoz Álvaro Sanz le ha reprochado al presidente aragonés que no se ciña a las preguntas de los grupos de la oposición. "Quiero empezar llamándolo a la seriedad del debate: no venimos a hablar de lo que cada uno quiere. Para eso hay un reglamento, un registro de cuestiones a las que se tiene que ceñir", ha solicitado.

"Están convirtiendo este Parlamento en un vodevil, en el club de la comedia y esto no es el club de la comedia", ha recalcado Sanz.