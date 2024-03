Malpica celebra la llegada de Zara y espera que cause un "efecto llamada"

La llegada de Zara al polígono industrial de Malpica supondrá un impulso para la economía aragonesa, pero también repercutirá, por motivos evidentes, en la salud del complejo de Santa Isabel. O, al menos, ese es el optimismo que se desprende de las palabras del presidente de la Asociación de Industriales y Comerciantes de la zona, Francisco Murillo, para quien la llegada del buque insignia de Inditex supondrá "un impulso muy importante", sobre todo para el volumen de negocio.

En ese sentido, cabe resaltar que la nave de Zara prevé crear 1.500 puestos de trabajo en un polígono en el que hay algo más de 6.000 trabajadores. Es decir, la llegada de la multinacional supondrá un crecimiento aproximado del 25%. Asimismo, Murillo asegura que, gracias a este nuevo aterrizaje, lo más probable es que se produzca un "efecto llamada" para otras empresas, algo que ya está ocurriendo. "Hace mes y medio ya se interesó una gasolinera 'low cost', atraída por los rumores de la llegada del gigante de la industria textil", reconoce el presidente.

Con todo, desde la asociación ven en Inditex una gran oportunidad para que se atiendan algunas de las demandas que los diferentes propietarios llevan tiempo planteando al Ayuntamiento de Zaragoza. La más primordial, afirma Murillo, es la "necesaria" mejora del asfaltado, así como de una nueva señalización y el acondicionamiento de algunas rotondas, "que ya presentan hierbajos".

Por otro lado, desde el polígono de Malpica consideran clave la instalación de una segunda tubería de abastecimiento de agua, ya que, denuncian, "si hay algún problema en la actual y falla, no se puede cortar el ramal, porque no hay otra". Por último, Murillo también incide en la "oportunidad" que presenta la renovación de la línea 60 del autobús urbano de Zaragoza, que va a llegar hasta la avenida de los Estudiantes de Santa Isabel. "Estamos a menos de un kilómetro y todavía no se ha implantado, por lo que hay tiempo", concluye el presidente.