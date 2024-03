La cadena cosmética The Body Shop también baja la persiana en Grancasa

La cadena de productos de belleza The Body Shop bajará también la persiana en Grancasa. La tienda ubicada en el centro comercial del barrio zaragozano del Actur se despedirá de sus clientes el próximo 30 de marzo. A pesar de ello, la firma seguirá presente en la capital aragonesa, donde continuará ofreciendo sus productos de cosmética natural en el establecimiento de Puerto Venecia, donde serán recolocadas la práctica totalidad de las trabajadoras.

Desde la empresa explicaron que se trata de un cierre «puntual» y «programado» desde hace tiempo al no haberse renovado el contrato de alquiler del local. Lo desvincularon tajantemente de la declaración del concurso de acreedores que ha realizado hace un mes su matriz en el Reino Unido, el país donde nació la marca y donde ahora peligran miles de puestos de trabajo. Fuentes de The Body Shop recalcaron que la quiebra no está afectando a su negocio en España.

En la tienda de Grancasa son visibles grandes carteles que anuncian la liquidación por cierre de su estoc, con descuentos de hasta el 50%. La pérdida de esta enseña ahonda la crisis de Grancasa, que ha sufrido un duro varapalo en las últimas semanas al conocerse la marcha de dos de sus principales inquilinos, Zara y H&M.

Más de 250 empleos en España

The Body Shop fue vendida a finales de 2023 por su antiguo propietario brasileño, Natura Cosméticos, al fondo de inversión alemán Aurelius. El importe de la transacción fue muy inferior a los mil millones de euros (1.262 millones de dólares) pagados por la sociedad brasileña cuando compró el grupo al gigante francés L’Oréal en 2017.

La sede de The Body Shop está en Londres y la empresa emplea a unas 7.000 personas en todo el mundo, 2.200 de ellas en Reino Unido. En España cuanta con 267 empleados fijos y 64 tiendas (43 propias y 21 franquiciadas, según las cuentas de la compañía correspondientes a 2022.

L’Oréal compró la marca en 2006 por unos 940 millones de euros cuando estaba en su mejor momento. Debido a ello, la carismática empresaria recibió críticas, acusada por algunos de pactar con el enemigo. Pero la salud de Anita Roddick estaba empeorando y la fundadora de la marca murió al año siguiente.

