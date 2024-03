Las consultas del ambulatorio Santo Grial de Huesca se trasladan al centro de salud Fidel Pagés

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha decidido el traslado temporal de las cuatro consultas de medicina y cuatro de enfermería ubicadas en el consultorio Santo Grial de Huesca, tras detectar en los últimos meses graves deficiencias estructurales en el edificio.

La medida afectará a unos 6.400 usuarios que pasarán a ser atendidos en el centro de salud Los Olivos-Fidel Pagés, al que pertenece este consultorio. La zona de salud de Los Olivos tiene una población total asignada de cerca de 22.200 personas y 15 médicos. Hasta ahora, cuatro de ellos pasan consulta en Santo Grial.

Grandes deficiencias

Las deficiencias que sufre este inmueble, que data del año 1953, impiden continuar con la asistencia sanitaria, si el edificio se deja tal y como está. Entre ellas, se encuentran que el agua no es apta para el consumo y graves problemas de ventilación en algunas salas de espera, con una presencia de CO2 de 1.200 partes por millón, cuando para una correcta ventilación los niveles no deberían superar el umbral de entre 800 y 1.000ppm. Esta falta de ventilación también existe en zonas no abiertas al público.

Otros problemas son que el ascensor y la rampa de acceso al edificio incumplen la normativa de accesibilidad; solo hay un baño accesible en la planta baja; la caldera de la calefacción ha generado incidencias y un semisótano presenta humedades.

Estas carencias se han constatado en una visita de la inspección, todo lo cual hace necesario actuar en el edificio, una petición que, además, han formulado en reiteradas ocasiones los trabajadores que desempeñan su labor en estas instalaciones. Estas deficiencias afectan tanto a sus condiciones de trabajo, como a las de los usuarios que acuden a él.

Las 6.400 personas que tienen asignado este ambulatorio residen en toda la zona de salud que corresponde a Los Olivos-Fidel Pagés, no solo a las calles del entorno del consultorio Santo Grial. De hecho, las extracciones de sangre y la mayoría de las pruebas complementarias, así como la vacunación se realizan, desde su apertura en 2020, en el centro de salud de Los Olivos, que es el centro de referencia.

La atención Pediátrica, las consultas de Matronas y de Trabajo Social también se efectúan en Los Olivos, igual que la Atención Continuada y las Urgencias. Es decir, todos los servicios están centralizados en el centro de salud Los Olivos y en Santo Grial solo permanecen las consultas de estos cuatro médicos y cuatro profesionales de enfermería.

Informes técnicos

El Gobierno actual, tras recibir en los últimos meses informes técnicos que instan a la solución de estas deficiencias estructurales, ha optado por cerrar las instalaciones de forma temporal puesto que se considera que la actual situación no se puede prolongar durante más tiempo.

El edificio pertenece a la Tesorería General de la Seguridad Social y por eso se hace preciso estudiar ahora, de acuerdo con la propiedad, las inversiones que se requieren para que el inmueble cumpla las condiciones de accesibilidad y salubridad. Se ha estudiado la posibilidad de eliminar las deficiencias, al mismo tiempo que se mantiene la asistencia sanitaria, pero se ha concluido que son dos actividades incompatibles.

El traslado de la asistencia se realizará en las próximas semanas, una vez que se haya informado a todos los afectados y los profesionales hayan procedido a instalarse en las nuevas consultas de Los Olivos, donde se dispone de espacio suficiente, de manera que la atención a los usuarios "está garantizada".