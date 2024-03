El precio por plaza para personas con discapacidad en Aragón se incrementa un 4,3%

Aragón refuerza la inclusión laboral de las personas con síndrome de Down y confirma el incremento del precio–plaza en discapacidad. A ello se han comprometido esta mañana las consejeras de Economía, Mar Vaquero, y de Bienestar Social, Carmen Susín, durante la visita al centro ocupacional de Fundación Down en La Jota con motivo del Día mundial de las personas con síndrome de Down, una condición con una prevalencia de un caso por cada 11.000 nacimientos.

Acompañadas por Enrique Solano, presidente de la Fundación; Ruth Gonzalo, gerente; Alfredo Uruén, tesorero, y Carmen Romeo, vocal, las Vaquero y Susín han conversado conversar con los jóvenes que participan en la Liga de Debate junto a la Universidad de Zaragoza, conocido a varios usuarios que forman parte de proyectos pre-laborales y de iniciativas de aprendizaje-servicio y participado en una lectura dentro del programa Biblioteca en la maleta.

En 2024 las reivindicaciones de las personas con síndrome de Down y sus familias se han centrado en reclamar mejores oportunidades de inclusión laboral, una cuestión que desde el Gobierno de Aragón se han comprometido a impulsar.

Así, Mar Vaquero ha puesto en valor la aportación económica que se otorga desde el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) para el desarrollo y fomento de políticas de inserción laboral a través de los denominados PRO-IN, que destinan una cuantía de 908.400 euros para programas dirigidos a personas con discapacidad; de ellos, Down Zaragoza recibirá un total de 113.550 euros para acompañar el proceso de inclusión de 40 participantes.

Por su parte, Carmen Susín, consejera de Bienestar Social y Familia, ha confirmado el acuerdo al que se ha llegado para incrementar el denominado precio–plaza en un 4,3% que se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2024. Este aumento implica a las diferentes tipologías de plaza, unas 2.862, recogidas en el acuerdo marco que en la actualidad está sometido a una prórroga. Dependiendo de la tipología, la financiación oscila entre un mínimo de 29,60 euros/día y un máximo de 141,49 euros/día.

Susín ha destacado el consenso con las entidades y ha confirmado que esta decisión es la primera que se toma para mejorar una situación de estancamiento que venía arrastrándose desde hace años en Aragón: “Habrá más avances de aquí al 31 de diciembre de 2024”, ha asegurado. En el caso de la Fundación Down, esta actualización al alza de los precios impactará en más de 40 plazas distribuidas en centro de día, centro ocupacional y pisos tutelados.

Igualdad de oportunidades

“Una sociedad justa es aquella que ofrece oportunidades a todos los ciudadanos y si presumimos con razón de que Aragón es una tierra así, es porque somos capaces de generar esas posibilidades al conjunto de la ciudadanía gracias al trabajo conjunto entre entidades y administraciones públicas”, ha manifestado Mar Vaquero en el transcurso de la visita.

También ha incidido en que los proyectos integrales de empleo nacen con la vocación de ser una herramienta “útil” para “mejorar la empleabilidad, cualificación y recualificación”. También permiten, según sus palabras, “dar una perspectiva de futuro a cientos de personas, ayudar a los sectores productivos y colaborar con las organizaciones sociales que desarrollan una labor fundamental para nuestro territorio”.

Tal y como ha explicado la Vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, esta línea se une a los otros programas también pertenecientes a los proyectos integrales de empleo. La segunda de las actuaciones va dirigida a sectores productivos o económicos concretos, con un total de 2.795.040 euros. Más concretamente, pone su atención en la edificación y obra civil, energía y agua, hostelería y turismo, e industrias agroalimentarias. En estos cuatro sectores participarán 960 personas, a razón de 240 por cada uno de ellos. En total, entre esta partida específica y la dedicada a personas con discapacidad, se beneficiarán un total de 1.280 aragoneses.

Los usuarios del centro explican las actividades. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Por su parte, Carmen Susín ha detallado los hitos del Departamento de Bienestar Social y Familia respecto a la inclusión de personas con síndrome de Down y su derecho al trabajo, en igualdad de condiciones y en entornos de trabajo abiertos, inclusivos y accesibles. Además, ha recordado que en 2024 las familias aragonesas de menores con discapacidad podrán deducirse los gastos en formación de apoyo a la vida independiente.

Ha recordado que el pasado 5 de febrero se desarrolló la última de las reuniones con los representantes de CERMI Aragón para evaluar los avances dentro del acuerdo firmado con el Gobierno para impulsar los derechos de los aragoneses que conviven con la discapacidad y que pasa por asuntos como la accesibilidad universal o la sostenibilidad de las entidades sociales y de sus actividades a través de los centros asistenciales y de los Centros Especiales de Empleo (CEE).

La consejera Susín se ha comprometido a “garantizar que todos los aragoneses que conviven con la discapacidad puedan acceder mejor y más rápido a los servicios y apoyos que necesitan” y ha asegurado que continúan los avances en la implementación de medidas de discriminación positiva por la igualdad de oportunidades y la puesta en marcha de acciones para la promoción de la autonomía personal y el modelo de atención centrado en la persona (AICP). “Nos comprometimos a finales de 2023 para avanzar en los derechos de los aragoneses con discapacidad y seguiremos haciéndolo con recursos y gestión”, ha concluido.