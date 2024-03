Los pasos de Semana Santa, guardados bajo telas y lonas

Una de las características más representativas de la Semana Santa son los pasos cofrades. A través de estas esculturas, las cofradías representan con detalle los gestos de dolor que sintió el Señor en sus últimos días de vida. Tras ellos está la finalidad de dar a conocer cómo fue la etapa final de Cristo, y la ciudadanía sale a las calles para verlo. Pero, ¿qué sucede con ellos durante el año?

El presidente de la Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza, Ignacio García Aguaviva, explica que el cuidado de los pasos varía según la cofradía: “Algunas los guardan en locales tapados bajo mantas y otras los tienen expuestos al culto en las iglesias. En este último caso, como están a la vista, se hacen, principalmente, cuidados de limpieza, aunque a veces están muy altos y no son de fácil acceso”.

Pasos guardados bajo lonas. / Archivo de la cofradía de la Sangre de Cristo.

Exponerlos al culto o no es una decisión que se toma, sobre todo, en función de la dimensión de las figuras y la capacidad que tiene la iglesia. “Algunas cofradías tienen la fortuna de tener espacio en su iglesia para exponer la imagen, pero hay otras que no pueden”, comenta García Aguaviva. Y lo ejemplifica: “Grandes grupos escultóricos como el Descendimiento tienen tanto volumen que es complicado tener un altar en el que exhibirlos”.

Pero el caso de esta cofradía no es el único. Otros de los almacenados son, por ejemplo, el de Jesús Camino del Calvario, el de la Crucifixión del Señor, el del Prendimiento o el de Verónica. García Aguaviva explica lo que sucede con ellos: "Estos pasos no los recogen hasta el sábado previo al Domingo de Ramos. Luego se llevan a la iglesia desde la que van a salir, los limpian y los comprueban”. Unas revisiones que, entre otras tareas, implican asegurar que las ruedas estén en buen estado o que las piezas no lleven polvo. Una vez se acerca la fecha de salida, "los preparan con todo el ornamento floral y las faldas", explica el presidente.

Pero dejarlos almacenados hace que, de alguna manera, queden en el olvido. Guardados bajo telas y lonas nadie los puede apreciar, conocer o sentir. En consecuencia, la Junta Coordinadora trabaja junto a la Hermandad de la Sangre de Cristo para disponer de un museo de Semana Santa. García Aguaviva comenta que “el objetivo de esta idea es que los ciudadanos puedan visitar los pasos y disfrutar del patrimonio cultural tan rico en este aspecto”.

Pasos de Semana Santa guardados bajo lonas. / Archivo de la cofradía de la Sangre de Cristo.

Los nervios de la Semana Santa

Una de las procesiones más destacas de la ciudad es la del Santo Entierro. Se celebra la tarde del Viernes Santo y es la más antigua de la ciudad. Aunque la organiza la Sangre de Cristo, las 25 cofradías de Zaragoza salen en ella. Los cofrades la viven con ilusión y algo de tensión, pero no es la que más nervios genera. Como explica García Aguaviva, "cada cofrade vive como lo que más la salida del paso titular de su cofradía".

Sin embargo, las procesiones no son siempre iguales. El sábado 24 de febrero la Columna hizo una procesión adelantada para poner fin a la celebración del 75 aniversario del Señor Atado a la Columna. Exhibieron su paso titular renovado: ha recuperado las cuatro águilas de San Juan Bautista.

Pero esto no es todo. Según comenta García Aguaviva, esta Semana Santa cuenta con otras novedades: “Vamos a poder disfrutar de la nueva figura del paso de la Santa Faz de la cofradía de Cristo abrazado a la Cruz y de la Verónica. Bueno, y también se va a ver una nueva saya en la Virgen de la Luz”. Sin embargo, explica el jefe de la Junta, "hay cosas que las cofradías guardan con celo para que no se sepa todo antes de su salida a la calle”.

