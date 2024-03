Las protestas agrarias vuelven a Zaragoza: "Nuestro final será el de todos"

Por si alguien había olvidado las protestas de los agricultores y ganadores, el sector primario ha vuelto a hacerse oir en plena Semana Santa en Zaragoza. En la mañana de este miércoles, la manifestación convocada por UAGA y UPA ha aprovechado la simbología de estos días religiosos para recrear "La última cena del sector".

La plaza Nolasco ha sido el escenario elegido para volver a mostrar “su descontento y desilusión” en el día que está convocada la ultima reunión prevista entre la consejería y los sindicatos. "Pedimos que de una vez se nos tome en serio. Es la última cena porque estamos en las últimas y no podemos más. Nos estamos extinguiendo, pero no cometáis el error de subestimarnos. Esta revolución no para", han reclamado los protestantes.

Los agriculturores han tirado de ironía para dar a conocer un problema diario al que no encuentran solución ni apoyo por parte de las administraciones. "Ya que estamos tan bíblicos, os vamos a mostrar una profecía, y es que nuestro final será el de todos", decía el manifiesto leído por los jóvenes de UAGA mientras se repartían el pan y el vino.

Los alrededor de 150 agricultores reunidos en el centro de la capital aragonesa han vuelto a reinvindicar la necesidad de un plan que garantice los pagos de la PAC, así como ayudas a la incorporación y a la modernización.

"Necesitamos rapidez y compromiso y no estamos obteniendo respuesta", ha asegurado José María Alcubierre, secretario general de UAGA, que va vuelto a preguntarse el porqué de las repetidas ausencias del consejero Samper.

Tractorada sin mucho seguimiento

Por otro lado, las tractoradas convocadas por AEGA, la nueva asociación de creada a raíz de esta revuelta, no está teniendo el seguimiento esperado y, a pesar de que alrededor de 30 tractores han llegado hasta el antiguo Recinto Ferial de Miguel Servet de la capital aragonesa, no han ocasionado grandes afecciones en las carreteras aragonesas.