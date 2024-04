Octavio López pide en Madrid mayor agilidad en los fondos europeos

“Si se quiere que las comunidades autónomas alcancemos un grado importante en la ejecución de los fondos europeos hay que acabar con la excesiva rigidez y la maraña burocrática”. El consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha sido tajante durante su intervención en la jornada ‘Fondos Europeos, claves y próximos pasos’, organizada por KPMG, Iberdrola y Santander hoy en Madrid. López ha defendido una mayor agilidad y una tramitación más simplificada para facilitar el acceso a las convocatorias y ayudas y por una cuestión de solidaridad con la administración local y, sobre todo, con los municipios más pequeños.

“Miren, yo vengo de una comunidad con 700 pueblos de menos de 3.000 habitantes y me da coraje que no vayan a cumplir con muchos hitos por su incapacidad para gestionar las ayudas europeas”, ha dicho López en una mesa coloquio moderada por el periodista Vicente Vallés bajo el epígrafe ‘La visión de las comunidades autónomas’, en la que el consejero aragonés ha compartido reflexiones con el vicepresidente primero de la Junta de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro.

Por eso, López ha destacado la ayuda que se trata de prestar a estos municipios por parte del Gobierno de Aragón a fin de que puedan beneficiarse de las diferentes líneas de ayuda y subvención, pero “aún con todo, es necesario facilitarles una tramitación y unos plazos más realistas y ajustados a sus posibilidades, porque si no esos fondos que los pequeños municipios no van a poder ejecutar van a ser reasignados a otros más grandes que sí disponen de instrumentos de ejecución más solventes y eso genera desigualdad, se nos llena la boca con lo de ayudar a la ‘España Vaciada’, pero eso hay que demostrarlo con hechos”, ha señalado.

Casi 930 millones de euros

Aragón ha recibido hasta el mes de marzo de 2024 un total de 929,3 millones de euros procedentes de Europa, que van a ser destinados a un centenar de subproyectos de 25 componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con el fin de impactar en diferentes sectores de la actividad económica de la comunidad autónoma, como el turismo, el medioambiente, la educación, la energía o la vivienda, hasta el punto de que todos y cada uno de los diferentes departamentos del Gobierno de Aragón están gestionando actualmente subproyectos financiados por el PRTR.

Octavio López ha realizado una valoración de la ejecución de estos fondos: “Ha habido algunos programas, como las ayudas para la descarbonización del transporte público del Ministerio de Transporte, con importes prefijados por población que para grandes municipios como Zaragoza han funcionado bien, como ha funcionado también bien el Programa de Impulso Para la Rehabilitación de Edificios Públicos”. Sin embargo, otras líneas están adoleciendo de una mayor agilización en la gestión, lo que está lastrando su éxito, como en el caso de las subvenciones para electrificación de vehículos al amparo del Plan Moves o el de la de rehabilitación de vivienda en el medio rural, donde la implementación ha sido claramente mejorable.

"Más facilidades para las pymes"

El consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística ha criticado también la dificultad que buena parte del tejido empresarial está encontrando a la hora de optar a convocatorias y solicitar subvenciones, especialmente las pymes. “Los mecanismos establecidos son a menudo engorrosos, nos perdemos en una maraña de plataformas para implementar los programas y establecer las contrataciones que no provocan más que desánimo”, ha asegurado López. Y eso genera que tanto las empresas y las administraciones opten muchas veces por no acudir a según qué convocatorias: “O dispones de recursos para contratar una consultora que te haga todo el trabajo, o eres incapaz de hacerlos por ti mismo. Y eso está dando lugar a desequilibrios y a una España de dos velocidades: los que tienen acceso a esa labor de consultoría y se están llevando los fondos, y los que no, y esto está dejando fuera a una parte vital de nuestro tejido productivo”.

Un laberinto burocrático que afecta no solo a las pequeñas empresas y las administraciones, sino también a los ciudadanos: “Pregunten a quien compró un coche eléctrico con el Plan Moves o a quien se puso placas fotovoltaicas en su vivienda… Meses y meses para cobrar las subvenciones y eso causa un gran perjuicio a la liquidez de las familias”, ha denunciado Octavio López. El consejero aragonés ha pedido también una mayor colaboración entre el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos en los PERTE, con el fin de no dejar escapar proyectos tractores que garantizan el futuro durante décadas en municipios y comarcas: “Se han cometido errores de los que deberíamos aprender, como en el caso de la fábrica de baterías de TATA, que finalmente se nos escapó y acabó en el Reino Unido”.

Aragón se prepara para el fin de los fondos europeos

Por último, Octavio López ha recordado que los fondos europeos tienen fecha de caducidad y dejarán de llegar en junio de 2026, por lo que, a su juicio, hay que ir preparándose “para ser capaces de seguir dinamizando nuestros territorios y continuar prestando ayudas sin la inyección económica que está suponiendo el torrente de los fondos europeos”. Por ello, el consejero ha recordado que “cuando se acabe la fiesta, los gobernantes deberemos seguir ayudando a las empresas y los ciudadanos, por lo que hay que ir previendo ese escenario”. En este sentido, López ha puesto como ejemplo la gestión que está realizando en materia de vivienda: “Nosotros ya hemos implementado un plan de vivienda que contempla cuatro programas autonómicos hasta 2030 que serán financiados con fondos propios, a razón de 20 millones de euros por año, una cifra similar a la que estamos recibiendo para este ámbito con los fondos europeos. En Aragón, nos hemos puesto la venda antes de que la herida empiece a sangrar, más vale prevenir que curar”, ha concluido Octavio López.