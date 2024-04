La Justicia vuelve a dar la razón a las familias de Caneto y su escuela seguirá abierta

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha vuelto a dar la razón a las familias de Caneto y la ya famosa escuela del pequeño municipio oscense seguirá abierta tras el auto publicado por el organismo judicial de mantener las medidas cautelares, por lo que los 21 niños de Caneto acabarán el curso con sus actuales profesores y sin la necesidad de trasladarse al colegio de Tierrantona, como pedía el Gobierno de Aragón.

El fallo, además obliga a la consejería de Educación a asumir los costes de las inversiones necesarias. «Comprobamos que la mayor parte del esfuerzo de subsanación lo llevan a cabo los padres y la asociación, lo que evidentemente ha de valorarse a los efectos del cumplimiento de la contracautela», dice el auto. «Apreciamos que hay defectos que precisan de una inversión que excede de lo que pueden asumir los padres, y que cae dentro de la decisión política de planificación educativa que recae en la administración autonómica», subraya el fallo del TSJA.

«Les han dado un tirón de orejas y han afeado esa práctica de presentar cosas que nadie les había pedido. Desde luego no les han dejado muy bien parados», asegura Eduard Jubert, representante de las familias de Caneto, que no duda en mostrar su "enorme satisfacción" por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón: «Hemos ganado una batalla muy importante, pero no la guerra. De momento se nos ha dado la razón en todo. La escuela se cerró mal y no es insegura».

Diálogo y garantía

Para Jubert, la finalización del curso tal como se está desarrollando ahora está «garantizada» porque los plazos que manejan hasta que llegue una sentencia definitiva se pueden ir «al año y medio o los dos años». Además, el representante de la escuela de Caneto insta a iniciar un diálogo «al que tantas veces se han negado». «Les invitaría a replantearse su posición si no quieren perder otro jucio», afirma Jubert, que confirma que desde que se inició el proceso judicial nadie de la consejería de Educación se ha puesto en contacto con ellos.

El de este martes es el segundo revés para el Gobierno de Aragón, que decretó el cierre inmediato de la escuela de Caneto el pasado de noviembre al entender que no cumplía las condiciones de seguridad mínimas y decidió trasladar a la veintena de alumnos de entre 3 y 12 años al centro educativo de Tierrantona, ubicado a 40 minutos y conectado por una pista forestal. El 19 de enero, el TSJA obligó a la DGA a reabrir la escuela de Caneto y retomar el servicio educativo para los 21 alumnos que quedaron momentáneamente fuera del sistema escolar El Tribunal Superior de Justicia de Aragón estimó las medidas cautelares presentadas por los padres de los estudiantes al entender que la resolución de Educación va contra «el interés de los menores» y sostuvo que la Administración «no puede ir en contra de sus propios actos», dado que la escuela estuvo abierta durante cinco años con la asistencia de dos profesores.