Nuevo rifirrafe en las Cortes de Aragón por el polémico cierre de la escuela de Caneto

El polémico y, según el último auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), incorrecto cierre de la escuela de O’Chinebro en Caneto ha vuelto a la palestra del debate político en la comunidad aragonesa. Esta vez, ha sido la consejera de Educación de la DGA, Claudia Pérez Forniés, quien ha rendido cuentas ante las Cortes en una comparecencia solicitada por el grupo socialista.

Su portavoz educativo en la cámara, Ignacio Urquizu, ha sido muy duro a la hora de reprender a la consejera, a quien ha afeado el hecho de que todavía no haya visitado la escuela de Caneto. "Hay escuelas en Zaragoza en las que se ha tardado 20 años en subsanar sus problemas, pero nadie se planteó cerrarlas", ha espetado Urquizu, que ha definido dicho cierre como una decisión "drástica y política". "No intente evadir su responsabilidad", ha continuado el diputado socialista, quien ha asegurado que el de Caneto fue "el mayor ataque a la escuela rural desde Rudi".

Unas declaraciones de las que Pérez Forniés se ha defendido rápidamente, calificando de "vergüenza" la gestión del Ejecutivo de Lambán en los últimos años respecto al tema y reivindicando que, pese a las acusaciones de "esconderse", ha llevado a cabo "hasta 55 intervenciones relacionadas con Caneto en los últimos seis meses". Asimismo, la consejera ha subrayado que, "a diferencia de en los cinco años anteriores", en esta ocasión la oposición "ha tenido acceso a todos los documentos e informes".

No ha quedado ahí el debate, con Joaquín Moreno, de Teruel Existe, incidiendo en que el último auto del TSJA fue "muy claro": "Cerrarla fue excesivo y perjudicial para los niños y la comunidad educativa de Caneto". Además, ha calificado la situación de la pequeña localidad del Sobrarbe como un ejemplo "que se debe potenciar y proteger". En términos similares se ha mostrado posteriormente Isabel Lasobras, de CHA, quien ha querido reflexionar sobre lo "complicado que es arraigar la vida en el mundo rural aragonés". "Caneto es una pirámide poblacional tan infrecuente como extraordinaria", ha proseguido la diputada aragonesista, que ha señalado que su deseo es que este caso "haga reflexionar a la administración, que debe apoyar la creación y el funcionamiento de las escuelas de pueblo".

El resto de los grupos de la oposición también se mostraron muy críticos con el cierre de O'Chinebro. Por un lado, Álvaro Sanz (IU) ha achacado al Ejecutivo autonómico el "no haber querido explorar soluciones". "Si la sentencia le es desfavorable, espero que asuma usted los costes, porque jugar con el dinero de los demás es muy fácil", ha concluido, en referencia a los gastos a los que la comunidad educativa de la escuela ha tenido que hacer frente para subsanar algunas de las deficiencias. "Como broma ya vale, porque este problema es más ideológico que técnico", ha dicho por su parte el diputado de Podemos, Andoni Corrales.

PAR y Vox reiteran su apoyo a la consejera

Mucho más comedido se ha mostrado el portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, quien ha insistido en que Caneto se ha convertido en un "mantra" de la oposición, "tras Franco y la amnistía". "No puede haber un colegio abierto que no garantice la seguridad de los niños, ahora hay que resolver esas deficiencias entre todos", ha expuesto, con la complicidad desde su escaño de la consejera, que asentía a sus palabras. Fermín Civiac, por su parte, ha aseverado que desde Vox siguen dando su "apoyo y confianza" a Pérez Forniés, aunque ha apostillado que "el derecho a escolarizarse en su pueblo es superior a cualquier otra consideración". Mientras, Susana Gaspar, del PP, ha sostenido que "los padres no quieren el 'y tú más', quieren certezas".

Tras escuchar a todos los grupos, en el cierre de su comparecencia la consejera de Educación ha afirmado que la escuela rural "nunca ha sido un problema presupuestario", y ha anunciado una serie de medidas que se ampliarán en los próximos días, como las nuevas aulas para niños con autismo que se van a poner en marcha en varias localidades, como Tauste o Barbastro, así como en la implementación de nuevos grados de Formación Profesional en el mundo rural. Respecto a Caneto, Pérez Forniés ha concluido su intervención anticipando que espera "que se solucione pronto".