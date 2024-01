"En Aragón vamos a limitar ya el uso del móvil en las aulas este curso"

-Vamos camino del ecuador del curso. ¿Qué balance hace?

-Tuvimos un comienzo de curso duro porque la herencia recibida ha sido mucha y mala, pero también ha sido apasionante. La consejería sigue teniendo cada día multitud de problemas que resolver, pero les vamos dando solución poco a poco.

-¿Qué le ha quitado más el sueño hasta el momento: los problemas en el colegio Ana María Navales o el aula de Caneto?

-Ninguno de los dos. Nuestro trabajo se centra en que los alumnos tengan seguridad y si pienso en eso, es lo que ha primado tanto en Caneto como en el Ana María Navales. Lo hemos atajado.

-No le han quitado el sueño, pero son problemas graves.

-Sin duda.

-La empresa que construía el edificio de Primaria del Ana María Navales se declaró insolvente y se marchó. ¿Cuándo van a licitar de nuevo las obras?

-En las próximas semanas estará ya en marcha el proceso. La salida de la constructora nos supone que no habrá colegio de Primaria en septiembre y a las familias se les ha dado la opción que mejor les parecía. Instalaremos aulas prefabricadas en el terreno que han elegido, muy próximo, en la Casa Del Barrio porque querían estar cerca de sus domicilios.

-Dado el retraso, ¿cuándo se estrenará el edificio de Primaria del Ana María Navales?

-Para el próximo curso 2025-2026. Aunque tengamos antes el edificio, no sería conveniente trasladar a los niños y a los docentes.

-¿Su construcción se va a encarecer?

-Evidentemente habrá un incremento. Hay que hacer una licitación nueva y habrá que verlo, pero este es uno de los problemas en construcción, pero más problema es no tener colegio.

"Hasta ahora no he subido a Caneto y no ha sido por falta de ganas, sino porque hemos pensado que era mejor que fueran otros miembros del equipo"

¿Ha visitado Caneto?

No.

¿Y va a ir?

Lo tengo que pensar. Hasta ahora no he subido y no ha sido por falta de ganas, sino porque hemos pensado que era mejor que fueran otros miembros del equipo. Yo he hablado con el alcalde de La Fueva y me reuní con las familias en las Cortes de Aragón. Estamos completamente a su disposición.

¿No sería lógico que un pueblo con 21 niños y niñas tuviera un colegio propio?

Si fuera un colegio sí, pero estamos hablando de una instalación que nunca ha sido una escuela. Nuestras decisiones se toman por la seguridad de los niños y Caneto no reúne las condiciones de seguridad exigibles. Hay un informe desfavorable de 2019, que se repite en 2023. El consejero Faci (PSOE) ha estado mirando hacia otro lado durante cinco años con Caneto y yo no voy a hacerlo.

Lo cierto es que están escolarizados en el colegio de La Fueva, pero no acuden a este centro...

No es una novedad. Faci dio pasos para engañar a las familias y les dio alas para creer que tienen una escuela, pero no es así. Estos niños nunca han estado adscritos en Caneto porque no se puede estar escolarizado en un centro que no existe. Lo que pasa que Faci les mandó profesores del sistema público, les dio becas... Les engañó.

¿Qué van a hacer tras el fallo del TSJA, que acepta la solicitud de medidas cautelares de los padres para que la escuela siga abierta, como los últimos cinco cursos?

Tenemos respeto absoluto por la justicia. Es una medida cautelar y, como tal, vamos a acatarla lo más rápido posible. El servicio educativo regresará a Caneto el martes, porque el lunes es festivo local. Pero nos sigue preocupando mucho la seguridad de esos niños, que es lo que nos ha movido en todo momento, ante un problema heredado de la anterior Administración. En ejecución de lo acordado por el Tribunal, vamos a proceder a notificar los defectos que afectan a las instalaciones para su subsanación por parte del ayuntamiento, que fue quien solicitó en su día la autorización. Porque lo que nos guía y nos seguirá guiando, exclusivamente, es la seguridad de esos niños. Desde el principio, nos pusimos a disposición de las familias para buscar una solución.

"Estoy absolutamente tranquila con mi gestión de Caneto. Insisto en que, en todo momento, he tratado de velar por la seguridad de los niños"

¿No descartan la idea de construir un colegio propio en Caneto?

Antes de que el asunto se judicializara, estábamos a la espera de que se autorizara el cambio de suelo para empezar a trabajar con ellos, claro que sí. Esto no es un problema de dinero, en absoluto, al revés. Hay que cumplir unos mínimos legales autorizados que atañen a la seguridad. Insisto que la consejería lo que quiere es dar una solución a la situación.

El PSOE e IU piden su dimisión tras este varapalo judicial.

Estoy absolutamente tranquila con mi gestión. Insisto en que, en todo momento, he tratado de velar por la seguridad de los niños y cumplir con los informes que me he encontrado y que alertaban de un problema grave de seguridad. Responsables educativos del mismo PSOE que pide mi dimisión fueron condenados por vulneración del derecho fundamental a la educación (Centro Internacional Ánfora) y siguieron en su puesto.

"Una vez que se publique la orden para limitar los móviles, que será próximamente, su aplicación será inmediata"

-Otra problemática latente y en pleno debate es el uso del móvil en las aulas. ¿Qué va a pasar en Aragón?

-Este tema es una preocupación social y estamos trabajando ya en una orden, que se publicará en los próximos días, para limitar este curso el uso del móvil en las aulas de Aragón. Vamos a trabajar en dos vías. Por un lado, en elaborar un decreto que cuente con el consenso del Consejo Escolar, que ya está constituido y al que ya se llevó el tema de los móviles para que lo aborde un grupo de trabajo. Ahora bien, la publicación de ese decreto puede conllevar algo más de tiempo, por eso desde Educación va a salir una orden, en la línea de otras comunidades, para limitar su uso.

-Entonces, ¿esa limitación va a ser una realidad ya este curso?

-Sí, una vez que se publique la orden, que será próximamente, su aplicación será inmediata. No estamos descubriendo la pólvora porque algunos centros, dentro de su autonomía, ya han aplicado algunas limitaciones.

-¿Hasta qué punto cree que el mal uso del móvil y las nuevas tecnologías influye en el rendimiento académico?

-No sé cuánto, pero está claro que influyen, aunque también hay otros factores. Yo al niño y a la niña los distingo en dos perspectivas: la académica y la personal. En lo personal, me he encontrado con unos datos horribles de ideación suicida, de acoso y de violencia. Tengo claro que el mal uso del móvil afecta tanto a la parte académica como a la personal del alumno y esta última me preocupa mucho porque no tengo tanto control como en la académica.

"Me preocupan mucho los datos de Aragón en el informe PISA. Eso sí que me quita en sueño. En matemáticas hemos pegado un bajón"

-¿Le preocupan los datos de Aragón en el informe Pisa?

-Mucho. Eso sí que me quita el sueño. De las tres destrezas que se analizan en el informe (ciencias, matemáticas y comprensión lectora), me preocupa Matemáticas porque hemos pegado un bajón tremendo. Estamos en una sociedad de fomento de las matemáticas, la informática, la vocación Stem o inteligencia artificial y vemos que en esas materias caemos. Es ahí donde hay que dar una vuelta.

-¿Qué van a hacer para revertir la situación?

-Es un problema complejo porque arrastramos una tendencia negativa y hay que aplicar una política a largo plazo. Tengo pensado algún programa para poner en marcha, por ejemplo uno que se ha hecho en Castilla-La Mancha con un grupo de matemáticos de investigación, entre ellos algún aragonés, que está dando resultados. Es un plan especial que no significa dar más matemáticas, sino explicar las ciencias y estas materias de forma más transversal. También hay que hacer buenos programas de formación del profesorado.

-¿Cómo puede ser que, un curso más, hayan faltado auxiliares de Educación Especial?

-La problemática está en la herencia recibida del PSOE, porque ha sido especialmente sangrante. La consejería anterior, cuando se marchó en junio, se había gastado todo el dinero que se tenía en la partida para auxiliares de Educación Especial. Se hizo un llamamiento en agosto de 300 plazas cuando se sabía que se necesitaban unas 500. Actuamos lo más rápido posible e incluimos casi un millón de euros para otro llamamiento. Ahora superamos las 500 plazas, pero sigue habiendo necesidades. Hemos cubierto la oferta, pero el problema está en la demanda porque cada vez hay más niños con necesidades especiales. Para el próximo curso el presupuesto pasa de 6 a 12 millones. No se puede empezar el curso como se hizo este año.

-También hubo problemas con los auxiliares de Educación Infantil. ¿Se plantean internalizar este servicio?

-Lo estamos estudiando y en los próximos meses le daremos una solución. Una solución que ya estará para el curso que viene.

-Van a convocar 670 plazas de docentes este año y van a estabilizar unas 200 plazas de interinos. ¿Cómo están las plantillas de profesorado en Aragón?

-Nos hemos encontrado con una tasa de interinidad del 39%. Esto es una vergüenza. No podemos tener así al personal y el objetivo es bajarlo a niveles más bajo.

"La consejería anterior, cuando se marchó en junio, se había gastado todo el dinero que se tenía en la partida para auxiliares de Educación Especial"

-Los docentes de Aragón están entre los peor pagados del país. ¿Les van a subir el sueldo?

-Es cierto, nos hemos encontrado con que este colectivo es de los peores pagados de España. Es importante saber de dónde partimos. El gobierno del PP llevará a cabo medidas para revertir esa situación. Creo que así contesto a su pregunta.

-¿Le molesta que le pregunten por el pin parental?

-No, en absoluto.

-¿Se está aplicando?

-En el acuerdo de Gobierno que se firmó con Vox no aparece la expresión por ningún sitio. Lo que el gobierno del PP tiene claro en educación son tres premisas: transparencia en la educación, convivencia entre familias, profesorado y alumnos, y libertad.

-Vox es el socio de Gobierno. ¿Su ideología va a influir en su consejería?

-En lo que a mi departamento respecta, trabajamos bien. Las cosas en política no son ni blancas ni negras, son grises. Yo no veo ningún problema.

-Una de las primeras medidas que se tomó fue la de dar más presupuesto para la concertada...

-La concertada no la inventamos nosotros. Es un modelo que tiene España desde hace 40 años y que, por cierto, inventó el PSOE. El balance en este tiempo creo que es bueno porque sino se habría cambiado. Es un debate superado y la convivencia entre educación pública y concertada es la habitual. En Aragón tenemos 200.000 niños y jóvenes; 30.000 universitarios y 864 colegios. De todos, el 70% es educación pública; el 25% es concertada; y un 5% privada.

-¿Cómo lleva las críticas?

-Intento no perder de vista que mi objetivo es trabajar y hacer las cosas bien. Tengo claro que esto no va solo de dinero, sino de hacer política. Mi primera misión aquí es escuchar y ser comprensiva para tomar decisiones. Algunas las he de tomar por responsabilidad política y porque entiendo que van en el cargo.

"En lo que a mi departamento respecta, trabajamos bien con Vox. Las cosas en política no son ni blancas ni negras, son grises. Yo no veo ningún problema"

-¿En qué punto está el distrito único para la escolarización?

-El decreto para el nuevo proceso de escolarización ya lo contemplará. El principal cambio es que se tenderá a lo que nos gusta llamar espacios únicos. Pero que nadie tenga miedo porque no va a haber efectos secundarios. Habrá cambios en los baremos, en los procesos de escolarización porque hasta ahora iba Primaria y luego Secundaria por un lado y los vamos a unificar para que sean todos a la vez. También haremos algo con las escuelas de infantil de la DGA para que vayan encaminadas hacia ciertos colegios.

-¿Echa de menos la universidad?

-(Suspira) No me da tiempo. He sido 30 años profesora universitaria y al final es mi vida, pero ahora estoy centrada en el papel de política. Por ahora, no tengo nostalgia de querer volver a la universidad.

-¿En qué papel se maneja mejor?

-Hombre, por experiencia tengo más como profesora porque como política llevo nueve meses. Estoy intentando aprender rápido, pero la educación tiene muchos fascículos. Nunca me había subido, por ejemplo, al estrado de las Cortes ni me había enfrentado dialécticamente con otros grupos políticos. No sé si lo haré bien o no, pero me siento bien. Creo que he aprendido en estos dos meses, que han sido de mucho trabajo. ¡He tenido 47 intervenciones en Cortes!

-El hecho de ser un departamento tan grande, ¿cree que puede perjudicar a las universidades?

-Creo que no. Yo desde el principio planteé que la ciencia y las universidades no iban a ser los patitos feos de la consejería. No solo por mi perfil, sino porque sin ciencia, sin investigación ni universidad no se genera crecimiento económico ni progreso para Aragón.

-El acuerdo de financiación con la Universidad de Zaragoza termina en 2026. ¿Lo aumentarán?

-Nuestra perspectiva y objetivo es el de dotar, porque nos hemos encontrado con infradotaciones. Creo que con eso respondo a su pregunta. A 31 diciembre habíamos puesto ya 53,5 millones de más en el departamento, de los que 10 se correspondían con retrasos en la universidad pública.

-Ahora tienen que asumir la cotización de los estudiante en prácticas. ¿Les trastoca el presupuesto?

Este fue uno de los temas que llevamos a la Conferencia Sectorial en diciembre con la ministra Alegría y no cedieron ni escucharon a ninguna comunidad. Este año se bonificará y, más que una preocupación presupuestaria, el problema es de gestión. Conlleva un proceso y una burocracia que vale mucho dinero, y sin prácticas no hay título. De cara al año que viene genera una incertidumbre presupuestaria.