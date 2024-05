Último "voto de confianza" de las organizaciones agrarias de Aragón a Samper

Entre la expectación y la cautela. Así se podría definir la sensación reinante entre UPA y UAGA, los dos principales sindicatos agrarios aragoneses, tras el anuncio de Samper de una nueva partida de seis millones de euros para paliar los efectos de la sequía. De hecho, muestran su "sorpresa" ante el cambio de parecer del consejero de Agricultura de la DGA, que ha pasado en tan solo una semana de descartar las ayudas directas a dejarles la puerta abierta. "Es la primera vez que anunciamos una rueda de prensa y, antes de hacerla, ya plantean cuestiones que antes eran imposibles", subraya José María Alcubierre, secretario general de UAGA, en declaraciones a este diario tras la rueda de prensa celebrada este martes en El Poyo del Cid (Teruel).

En cualquier caso, Alcubierre califica como "positivo" este acercamiento de Samper, y asegura que van a darle un nuevo "voto de confianza", aunque alerta que, si la nueva partida no va focalizada a "los más vulnerables", mantendrán su intención de manifestarse frente al edificio Pignatelli el próximo viernes, 31 de mayo, tal y como había adelantado EL PERIÓDICO. Una protesta que ya no se circunscribirá únicamente a la consejería de Agricultura, sino que se hará extensible a todo el Gobierno de Aragón. Tanto es así que desde los sindicatos recuerdan que, hace justo un año, el entonces candidato Jorge Azcón "exigía ayudas directas, y ahora no".

Por todo ello, las organizaciones esperan que Samper concrete sus intenciones y les cite a lo largo de la semana a una nueva Mesa de la Sequía, tras el fiasco del último encuentro, que podría celebrarse el próximo lunes 27, aunque esta fecha no está confirmada. Con todo, tanto UPA como UAGA dejan claro que "si no hay movimientos concretos para ayudar a la agricultura social y familiar, a esa que pisa el barro y el fiemo todos los días, seguiremos con las quejas de forma indefinida".

En cuanto a la concesión de créditos blandos, los sindicatos agrarios siguen siendo muy críticos con el Departamento de Agricultura, pues aseguran que los datos oficiales distan de la realidad. En ese sentido, inciden en que de los diez millones anunciados, solo han concretado 118.000 euros, que corresponden a 70 expedientes. Y es más, subrayan que de esos 70 expedientes, tan solo tres llegan al tope (5.000 euros), mientras que 13 de ellos han quedado a cero. La media, en ese sentido, es de 1.687 euros por expediente resuelto, por lo que las expectativas generadas distan mucho de la realidad. Además, las organizaciones consideran que Samper "sigue confundiendo" las ayudas directas con las ayudas a préstamo, otra de las motivaciones que llevaron al descontento tras la última Mesa de la Sequía.