España es uno de los destinos turísticos preferidos por los europeos. Su riqueza gastronómica, sus imponentes paisajes y el ambiente festivo que envuelve las calles hacen del país una opción ideal para una escapada o unas largas vacaciones. También entre los propios ciudadanos españoles, que no dudan en visitar sus playas, ciudades o montañas cuando la rutina les concede unos días de desconexión.

Otro de los valores que, por lo general, suele caracterizar al país mediterráneo es su grado de hospitalidad. Los españoles están acostumbrados al turismo y lo reciben de buen agrado, si bien su inconfundible expresividad puede sorprender un poco a los vecinos europeos.

Sin embargo, este variado territorio también encuentra diferencias en el nivel de educación de sus habitantes. Diferencias que ha recogido en una encuesta la popular plataforma de aprendizaje de idiomas Preply.

¿Qué valora la encuesta?

La plataforma ha entrevistado a más de 1.500 vecinos de 19 áreas de España, a fin de conocer "con qué frecuencia se encuentra con un comportamiento maleducado, su opinión sobre dar propinas, y quiénes creen que son los más maleducados, la gente de allí o los de fuera".

A partir de esta información, Preply ha analizado qué ciudades eran, según los habitantes del país, las más y menos maleducadas, en una escala del 1 al 10. Las conclusiones también recogen los comportamientos maleducados que más han resaltado los entrevistados.

Las ciudades más educadas

Zaragoza es una de las ciudades más educadas de España. De hecho, ostenta el séptimo puesto con una puntuación de 5.45. La ciudad no destaca en un comportamiento maleducado en particular, si bien la encuesta señala que las actitudes más descorteses en España son "estar todo el rato al teléfono y no dejar pasar a otros coches cuando hay tráfico".

Por contra, la ciudad más maleducada según los españoles es Santa Cruz de Tenerife, seguida (de más a menos) por Granada, Alicante, Elche, San Sebastián, Bilbao, Palma, Barcelona, Málaga, Valladolid y Madrid.

Respecto al nivel de generosidad, Zaragoza no ocupa un mal lugar. Se encuentra en el puesto 10 de 19 en cuanto a la costumbre de dar propinas. Valladolid, en este apartado, se corona como la ciudad más generosa, y Santa Cruz de Tenerife como la que menos.

Si se tiene interés en conocer todos detalles de esta singular encuesta, puede consultarse a través del siguiente enlace.