Encontrar un restaurante que satisfazca a los más pequeños de la casa es uno de los grandes problemas de todas las familias cada verano. A las cada vez más habituales alergias se añaden los gustos y los cambios de humor que todavía dificultan aún más la elección de los padres. Incluso después de haber encontrado el establecimiento que se adecua a sus peculiares exigencias, los pequeños no se ponen de acuerdo en qué plato del menú elegir.

Un menú infantil se ha convertido en viral en las últimas horas después de que la usuaria @MissJuliaOrwell compartiese en Twitter una fotografía del peculiar nombre de los platos de un restaurante en México junto a la económica tabla de precios. La publicación ha logrado tener una gran repercusión con más de 63 mil me gusta y 6,7 millones de reproducciones.

"Vine a un desayuno de señoras y éste es el menú infantil", escribió la usuaria en su perfil antes de desatar un auténtico aluvión de reacciones y comentarios para todos los gustos. El restaurante había apostado por la originalidad para diferenciarse de la competencia poniendo de nombres a los platos del menú infantil algunas de las expresiones más utilizadas por los niños cuando tienen que elegir su comida y no están conformes con la elección de sus padres.

Por ejemplo, el plato "Nada" está compuesto de cereales con leche y tiene un precio de 35 pesos mexicanos lo que equivale a 1,90 euros. Un poco más elaborado está el plato "Lo que sea" con huevos con jamón y frijoles de la abuela por 65 pesos (3,52 euros). Mientras un yogurt con fruta y granola componen el plato "No sé" que cuesta 50 pesos (2,71 euros) dos hotcakes con miel maple forman el "No quiero" por 58 pesos (3,14 euros). El plato estrella del menú infantil es el "No tengo hambre", un clásico entre los enfados infantiles, elaborado con chilaquiles en salsa de tomate acompañados de un huevo y frijoles refritos por 65 pesos (3,52 euros).