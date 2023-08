La hostelería está viviendo un verano récord recibiendo en sus establecimientos la visita de millones de turistas por toda España. En ocasiones, los empleados de un restaurante o un bar tienen que soportar algunas tristes actitudes de los clientes, que se sobrepasan cuando están sentados en su mesa.

La cuenta Soy Camarero recoge en su perfil de Twitter este tipo de aventuras entre clientes y camareros. En su última publicación, una mujer denuncia la indignante actitud que sufrió por parte del encargado de un restaurante que visitó durante este verano. Según escribió dicha usuaria en un comentario de Google, el trabajador empezó a comenzar sus tatuajes. "Decía que era cosa de legionarios y presidiarios", relata.

La situación todavía fue a mayores cuando el encargado del establecimiento se acercó a su mesa para tomar nota. "Me preguntó si no quería otro tatuaje antes de ponerse a pintarme el hombro con su boli. No sé que confianzas son esas de pintar el cuerpo de un cliente sin su consentimiento", analiza.

Según esta misma mujer, el encargado también atacaba a los propios trabajadores del establecimiento. "Ha tratado fatal a una camarera, llamándola incluso inútil en medio de la sala con todos los comensales delante. El servicio en definitiva fue pésimo", escribía en su opinión valorando el restaurante con una sola estrella.

Las reacciones no tardaron en llegar a la publicación de Soy Camarero que escribió un "vaya tela" acompañado de un emoji enfadado. Varios usuarios alabaron la paciencia de la clienta con el encargado del establecimiento. "Yo me levanto y le tatúo mi mano en su cara", respondía @neorulpes.