Desde niños se nos dice que no debemos tirar comida. Se trata de una cuestión de respeto, por el producto, quien lo cocina y por aquellos que no tienen la posibilidad de disfrutarlo. Cada vez son más los restaurantes concienciados con este tema, y es habitual que si sobra alimento en la mesa se nos ofrezca la posibilidad de llevárnoslo en un táper.

Pero algunos establecimientos parecen haber tomado medidas más drásticas conta el desperdicio de comida. Acciones que se han vuelto virales en redes sociales y aglutinan tantos defensores como detractores. Quienes consideran que el cliente siempre tiene la razón, y quienes no ven en el hecho de pagar una justificación para tirar comida. El debate está servido, nunca mejor dicho.

El restaurante que protagoniza este artículo ha causado un gran revuelo en Twitter por su singular aviso a quienes dejan comida en el plato. La advertencia ha sido compartida en la popular cuenta @soycamarero y ya acumula más de 800 comentarios.

El polémico mensaje contra el desperdicio de comida

La medida que ha tomado este restaurante sin duda hará pensárselo dos veces a quien no termine su plato. Y es que a nadie le gusta pagar por una comida más de lo esperado. A los suplementos por terraza o ingredientes extra, este establecimiento suma un mínimo de 5 euros para quienes desperdicien comida.

A la pregunta de un usuario de si se trataba de un 'fake', la cuenta @soycamarero ha confirmado que se trata de una franquicia, y que el cartel aparece en varios idiomas. No obstante, queda por concretar el tipo de restaurante, pero muchos usuarios apuntan a que se debe tratar de un buffet libre.

Las reacciones no se han hecho esperar. Son muchos los usuarios que consideran razonable la medida, siempre y cuando se trate de un buffet libre. "Somos ansia pura a la hora de llenar los platos y no comerlos , me parece bien sancionar el desperdicio, eso nos hace ser conscientes de lo que cuestan las cosas", comenta una usuaria, sumándose a otros comentarios en el mismo tono. Otros, sin embargo, consideran que la práctica es "beligerante" y que sería "más amable y práctico instar a la gente a que traiga su propio tupper para poder llevarse la comida sobrante".

Resulte drástica o no, la medida parece efectiva contra quienes llenan su plato y luego lo dejan intacto. Y seguro que también ayudará a que algunos comensales no se queden sin probar su comida favorita por el ansia de otros. O, al menos, será una suerte de herramienta disuasoria contra esos potenciales clientes. Queda por ver cuántos restaurantes se suman a esta propuesta, y si algún día llegará a los restaurantes de carta o menú. Algo ciertamente más polémico.