Un azafato se hace viral criticando a su propia aerolínea y vendiendo lotería en pleno vuelo

Un viaje en avión se puede convertir en una experiencia maravillosa que jamás olvidarás o en una pesadilla que te costará olvidar. Ya sea por las turbulencias o por la fobia a las alturas, hay gente que prefiere dejar de lado volar en una aeronave y hacer el trayecto mediante otro medio de transporte. Los que elijan la segunda opción seguro que se pierden la actuación estelar de algún azafato.

A miles de metros de la superficie terrestre y cuando el aburrimiento nos invade, nunca viene mal un toque de humor para levantar la moral de los pasajeros y cambiar de forma radical lo que puede ser un vuelo más en sus vidas. Más allá del habitual discurso sobre las normas de seguridad y el ofrecimiento de comidas y bebidas, algunos azafatos se han convertido en auténticos humoristas mientras sobrevuelan el cielo. En este sentido, un azafato de una aerolínea ha conquistado las redes sociales gracias a su forma de intentar vender unos boletos de lotería.

El vídeo del azafato

El post que ha compartido una usuaria mediante TikTok y X, antes Twitter, ha tardado muy poco tiempo en hacerse viral y llegar a una cantidad de usuarios que jamás hubiera imaginado. El protagonista es un azafato de Ryanair que estaba intentando vender a todos los viajeros los boletos de lotería que la aerolínea pone a la venta en cada uno de los viajes. Lo que ninguno de los viajeros prensentes se esperaba, era el 'speech' que el trabajador estaba a punto de relatar.

"Esto es horroroso. Esta es su oportunidad. Con tan solo dos euros, pueden comprar un boleto de lotería y no volver a volar con nosotros en su vida", dijo el tripulante de cabina. Pero esto no era todo. "Un millón de euros. Pues me voy en Iberia o me voy en AirEuropa. Voy a viajar como un señor, como yo me lo merezco", termina diciendo el azafato.

En cuanto a los comentarios, algunos usuarios han criticado que durante los vuelos de Ryanair los azafatos no suelten el micrófono: "Es horrible que no te dejen dormir en esos vuelos, es como ir en una discoteca voladora", dice un usuario. "Es que en Ryanair no están en un avión es una tómbola. Las bebidas, las colonias, la lotería, luego los rascas. No son azapat@s son comerciales", apunta otro.

No obstante, son muchas las personas que han aplaudido la gracia del azafato, incluso algunas han reconocido que en otras ocasiones han volado con ese tripulante de cabina: "Con este señor he volado yo, y es súper gracioso jajaja" y "He viajado un par de veces con ese azafato, es leyenda jajaja".