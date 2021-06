Humildad y ambición en grado máximo. Es lo que convenció a Jaume Ponsarnau para aceptar la propuesta del Casademont Zaragoza y es el hilo conductor del discurso del técnico en su presentación, en la que le han acompañado Pep Cargol, Reynaldo Benito y Javier Gastón. También prudencia a la hora de hablar de objetivos, de la Champions y de la plantilla de que podrá disponer. Recién aterrizado, el de Tárrega trabaja en el diseño del verano, en hablar con todos los jugadores de la plantilla para conocer sus inquietudes y en conocer el mercado del Casademont con una prioridad: "En cómo atacar y defender es muy importante la posición de base y de cinco. Ahí queremos continuidad pero también mejorar".

En cualquier caso, todo dependerá del mercado. Y de las salidas que, finalmente, se acaben produciendo. "Estamos abiertos a bastantes cambios, tenemos que ir ajustando contratos que se están negociando y, a partir de ahí, ir dibujando", explica el entrenador del Casademont, que no solo busca buenos jugadores. "Se trata no solo de sumar calidades deportivas sino también calidades personales y humanas, aunque esto suponga perder calidad baloncestística por el camino. Todos los equipos pasan malos momentos y si hay química se lleva mejor y eso es lo que te puede llevar a hacer una buena temporada. Para el perfil del grupo tendremos en cuenta valores personales adecuados", indica.

Ponsarnau ha hablado y está hablando con los jugadores que tienen contrato. "Voy a hablar con todos. Es un momento del mercado en el que todo el mundo debe ver cuál es su situación porque cuando empecemos a trabajar todo el mundo tiene que estar enfocado aquí. Vamos a hablar con todos para conocer sus inquietudes y tomar las mejores decisiones", apunta el técnico, que no quiso poner la etiqueta de intransferible a ninguno de los jugadores. Además, avanzó cambios en el cuerpo técnico. "El staff no está cerrado. Creemos importante que haya continuidad pero también que haya novedades para enriquecernos todos".

El preparador de Tárrega se ha mostrado muy agradecido por la oportunidad e ilusionado por poder desarrollar un proyecto a medio y largo plazo en un club que, ha destacado, "es más que el primer equipo", en referencia a la cantera y a la estructura femenina. Ponsarnau ha dibujado sus líneas maestras con trazo grueso. "Vamos a ser buenos en lo que los jugadores sean buenos e intentar hacerlos crecer para ser buenos en más cosas. Mi recorrido marca un perfil claramente defensivo, en buscar la competitividad agarrados al trabajo de atrás. Esto tiene que ver con la calidad de los jugadores pero hay que hacer crecer al grupo para intentar llegar a un baloncesto total y jugar lo mejor que podamos". Ponsarnau también ha hecho hincapié en la importancia de que la afición se identifique con el equipo y en la importancia de "transmitir mis valores".

No se ha marcado objetivos concretos y ha recordado que para él tiene tanta importancia haber ganado la Eurocup con el Valencia como haber salvado al Manresa o ganar la Copa con el sénior femenino del Tárrega. Tampoco en Europa, donde no ha dado por segura la participación. "Me explicaron la situación claramente, hay una expectativa de jugar la BCL y mucha ilusión. Pero con el realismo de que si no se puede participar nos enfocaremos en la Liga".