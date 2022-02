La paciencia con Pep Cargol ha llegado a su fin en el Casademont Zaragoza. El director deportivo del club aragonés está sentenciado y su salida de la entidad es solo cuestión de tiempo. El Casademont, que ya le buscó sustituto la temporada pasada sin éxito, ha sondeado el mercado de directores deportivos con especial ahínco en las últimas fechas y todo apunta a que será Toni Muedra, ex del Valencia Basket y del Bayern de Múnich, quien le reemplace.

El desgaste de Cargol ha sido progresivo en las dos últimas temporadas. El curso pasado el Casademont habló hasta con tres posibles sustitutos para el puesto. Una de las intenciones de la entidad era traerse a José Luis Mateo y Moncho Fernández, director deportivo y entrenador que han logrado la estabilidad y el rendimiento continuo en el Obradoiro. Ese modelo, el de la continuidad de un proyecto, es el que persigue sin éxito el club desde hace años. Sin embargo, Cargol continuó en su puesto y confeccionó una nueva plantilla.

Pep Cargol ocupa el puesto de director deportivo desde junio de 2018, cuando reemplazó a Salva Guardia. Las dos primeras temporadas, con Porfi Fisac en el banquillo, el Casademont alcanzó sus mejores cotas en la ACB. El equipo disputó unas semifinales por segunda vez en su historia y solo la pandemia frenó a un conjunto que iba lanzado como tercero en marzo de 2020. Aunque existieron tensiones con el técnico, muy implicado en la confección de la plantilla, todos los fichajes ofrecieron un gran rendimiento. La siguiente temporada, en cambio, el desgaste de Cargol fue enorme por sus errores y la cantidad de fichajes realizados.

Tres entrenadores (Ocampo, Hernández y Casimiro más Lamúa como interino en un partido) ocuparon el banquillo durante la temporada, pero es que el baile de jugadores fue todavía más amplio, con cambios continuos casi hasta el final. El bronce en la Champions y el puesto final en la Liga ACB, que dejaba al club fuera de la competición europea, fueron un duro golpe para la entidad, que lo consideró un fracaso. Este curso no está siendo mucho mejor. La plantilla, mal confeccionada en verano, ha tenido que remendarse ya en varias ocasiones y Cargol tampoco ha acertado siempre con los sustitutos.

Tras cambios y cambios el equipo no encuentra la regularidad ni la continuidad en su juego y en su rendimiento. Circunstancia que va a suponer el adiós de Pep Cargol tras haber pasado por casi todos los puestos del club y que tiene también en la cuerda floja a Jaume Ponsarnau. La victoria de ayer frente al Unicaja le permite ganar tiempo y no se prevé ningún cambio en ese sentido antes de la próxima ventana FIBA. No obstante, el club ya ha trasladado recientemente tanto a Cargol como a Ponsarnau su preocupación por la marcha del equipo.