Cantero: "Esta temporada ha sido un éxito"

El técnico del Casademont Zaragoza hizo balance de lo que le ha parecido una "temporada muy especial" y también ha hablado acerca de toda la polémica que ha habido a lo largo de la semana debido al partido de ida en el Felipe, algo que "no es agradable ni para jugadoras ni aficionados". Emocionado también por la retirada de Vega, por la que siente "un nudo en el estómago" cada vez que la ve.

Cantero ha reconocido el mérito del Valencia y le desea suerte para la final: "Le doy la enhorabuena al Valencia, club y jugadoras. Pase merecido a la final, ojalá la ganen. Para mí es el mejor de la liga y les deseo toda la suerte en los partidos ante Salamanca".

En cuanto a la polémica generada por algunas de las acciones en el partido de ida en el Felipe, es algo que rechaza y no entiende: "No es agradable para nadie. Ni las jugadoras ni el aficionado. Estamos en una sociedad donde damos demasiada voz a las redes sociales. Se entran en ataques extremos donde se pierde la humanidad y empatía. Los dos equipos van al límite y se han enfrentado nueve veces y eso la gente no lo entiende. Lo que ha pasado es normal que pase en pista pero se ha exagerado y se ha llevado a un extremo que no se tiene que llevar. No ha habido empatía hacia mí, ni las jugadoras de uno y otro lado", ha explicado.

También ha hecho un balance de la temporada, que considera muy positiva a pesar de no haber logrado ningún título, como si hizo el año pasado: "Para mi ha sido una temporada muy especial. Puede que no hayamos ganado un título pero llegar a una final de la Copa por segunda vez luchamos y dimos todos. Ha sido un éxito de temporada, nos hemos llevado títulos individuales, eso para mí como entrenador me llena de orgullo", ha afirmado el entrenador.

Pero lo más importante en este partido ha sido sin duda la despedida de Vega Gimeno del equipo, que se ha vivido con gran emoción en La Fonteta. Así lo ha explicado Cantero: "Con un nudo en el estómago, estoy lleno dentro de nudos cuando la veo. No había pensado que hoy era el último partido que la entrenaba, es muy duro porque la conozco desde el Rivas. Siempre ha sido la capitana en los equipos que he estado y me ayudaba en muchas cosas de gestión de equipo y de grupo".

La propia Vega ha hablado después del partido acerca de como ha vivido su despedida en casa: "Ha sido una despedida soñada para mi hacerlo en Valencia. Solo tengo palabras de agradecimiento para la afición de La Fonteta porque lejos de mi otra casa que es Zaragoza, han hecho que fuera súper especial. Se han portado de 10. Solo podía mirar a mi familia y amigas llorando".

También ha aclarado toda la polémica en torno a la acción de Iagupova en la ida que despertó la ira de la Marea Roja: "No me gustó la crispación que se ha creado entre aficones, entre jugadoras no ocurre esto. Hay muy buen rollo entre nosotras y estamos en desacuerdo con cada insulto en el pabellón. Son las dos mejores aficiones de la Liga y quiero que estén más tranquilas", ha expresado la jugadora rojilla.