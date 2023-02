El Casademont Zaragoza ha anunciado la renovación de Helena Oma por dos temporadas. De este modo, el club aragonés continúa con su proceso de apuntalamiento del equipo después de la gran temporada que está firmando. Primero fue Mariona Ortiz, que también amplió su vinculación hasta 2025. Ahora Oma. "Estoy muy contenta de seguir dos años más aquí, me he sentido muy arropada por Zaragoza, por la gente. La ciudad me encanta y el club es una pasada", afirmó Oma en un vídeo promocional junto a Davinia Ángel.

La alero catalana, de 26 años y que llegó procedente del Ensino de Lugo, está promediando 7,8 puntos en 26 minutos de juego, con 3,9 rebotes, 1,3 asistencias y 7,5 de valoración. Ahora mismo en el Casademont tienen contrato en vigor más allá de esta temporada Carlos Cantero, Vega Gimeno, Lara González, Mariona Ortiz, Serena Geldof y Helena Oma.