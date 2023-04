La Copa de la Reina conseguida el domingo por el Casademont Zaragoza desató la locura en las calles de la ciudad. El festejo, que comenzó en el propio Príncipe Felipe tras el partido, se intensificó al llegar a Plaza España donde miles de fieles esperaban la llegada de sus heroínas. «Cuando estábamos en el bus llegando a Plaza España, flipé. Jamás había visto nada así en mi vida», describía este lunes Leo Fiebich en el Ayuntamiento de Zaragoza minutos después de la salida de las jugadoras al balcón del mismo. «Experiencia increíble con todos los fans, les agradezco muchísimo el apoyo. Son impresionantes», ha reconocido la alemana.

La plantilla y el cuerpo técnico del Casademont han comenzado su ruta de celebración en el Edificio Pignatelli de la Diputación General de Aragón, donde les esperaba un Javier Lambán que se ha deshecho en halagos hacia las campeonas en su discurso. «Nos habéis hecho sentir orgullosos como aragoneses», ha manifestado el presidente de la comunidad, que deseó la mejor de las suertes para el resto de la temporada y para la que viene en la Euroliga, a la que el equipo tiene acceso por haber ganado esta Copa de la Reina. «Viva la madre que os parió a todas vosotras», ha sentenciado Lambán.

Javier Lambán: «En pocas ocasiones me he emocionado tanto como el domingo»

Vega Gimeno cogía el testigo del presidente y comenzaba agradeciendo a la DGA por invitar al equipo al acto. «Esta Copa es de todos. Nos hemos sentido muy apoyadas, cuidadas y respaldadas. Solo sentimos alegría», ha indicado la capitana del Casademont. Tras el acto, las jugadoras han viajado hasta la Basílica del Pilar para ofrecer a la virgen el trofeo, acompañado de un discurso de Gimeno en el que agradecía en nombre de todas sus compañeras y miembros del staff la ayuda para ganarla. «Al principio de la temporada, vinimos ante ti con la ilusión de poder ofrecerte nuestro trabajo. Hoy regresamos con toda esa ilusión para poner bajo tu manto el fruto de nuestro trabajo», ha expresado Vega Gimeno.

El plato fuerte de los festejos ha estado en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde les esperaban Jorge Azcón y varios miembros de su equipo de gobierno para agradecer a las jugadoras su labor durante esta Copa de la Reina. «Quiero daros la enhorabuena y pediros que en el Pilar del 2023 seáis las pregoneras de la ciudad», ha anunciado el alcalde, alabando la gesta por la gran cantidad de tiempo transcurrido desde la última vez que se realizó una recepción a un equipo campeón en el ayuntamiento. «La última vez que abrimos este edificio para celebrar la victoria en un gran evento deportivo fue en la temporada 2003-2004, hace casi 20 años», ha dicho, enviando un mensaje alentador para el futuro a las de Carlos Cantero. «No queremos que esto acabe aquí, vienen los playoff y la Euroliga y os deseamos toda la suerte del mundo», ha añadido Azcón.

Jorge Azcón: «Queremos que volváis a ganar para volver a recibiros en el ayuntamiento»

Sobre los festejos del domingo, Helena Oma, la MVP de la final, ha indicado que las rojillas estaban «muy contentas y también muy cansadas por el partido, la celebración y el fin de semana. Es una gran carga física y mental», ha explicado la de Tarrasa. Mariona Ortiz coincidía con su compañera: «Si te soy sincera, estábamos reventadas. Es una exigencia mental muy elevada, acabas agotada».

El baño de masas en la Plaza del Pilar ha sorprendido a las jugadoras: «Es un orgullo jugar para esta afición y poderles regalar esta Copa de la Reina», ha manifestado Mariona. «Este momento es muy importante para nosotras y para la afición, para seguir teniendo la conexión con ellos. Estamos muy felices aunque muy cansadas», añadía Leonie Fiebich. La propia jugadora alemana, sobre su relación con la afición, ha argumentado que «nunca he vivido nada similar en mi carrera. Me encanta interactuar con los fans después de los partidos y hablar con ellos, aunque no les entienda bien a veces».

«Teníamos los pies en el suelo y sabíamos que era muy complicado. Los sueños se hacen realidad», ha expresado Vega Gimeno sobre la gesta, confesando que sus compañeras «han buscado a ver qué se hace en el pregón» cuando el equipo se ha enterado de que serían las encargadas de ofrecerlo el próximo octubre en las Fiestas del Pilar.