¿Por qué se va?

Es una decisión que he tomado yo. Al final viene una nueva etapa y tengo que jugar muchos minutos porque soy muy joven. Y Casademont Zaragoza va a estar en Euroliga y no va a ser el lugar donde pueda tener minutos y dar mi mejor rendimiento, así que decidí no seguir.

Existía la opción de ampliar un año más. ¿De quién dependía?

La opción que me ofreció el club era la de salir cedida a otro equipo, pero decidí que lo mejor era irme del todo, desvincularme.

¿Lo tuvo claro desde el principio o le costó tomar la decisión?

Obviamente, después del gran año que habíamos hecho y del gran ambiente que disfrutamos en Zaragoza, cuesta irte de un sitio donde has estado tan a gusto, pero al final tienes que mirar por tu futuro. Costó un poco, sí, pero es lo que hay.

¿Cómo reaccionó al club a su elección?

Creo que les he dado muchas cosas como jugadora y ellos entienden que tengo que jugar muchos minutos y que este no es, seguramente, el lugar más adecuado para ello porque no me pueden prometer nada. Supongo que también les habrá dado lástima, pero la puerta siempre estará abierta tanto por mi parte como por la suya. No ha habido ningún problema y ellos saben que tengo un cariño enorme a Zaragoza y que cuando quieran venir a buscarme o yo quiera volver, no habrá problema alguno.

¿Con qué se queda?

Llegué con unas expectativas muy altas pero se han superado con creces. Todo ha sido muy especial tanto en el primer equipo como en el filial. Hemos ganado la Copa de la Reina y se ha formado un gran grupo que era una piña dentro y fuera de la cancha. Y, aunque no jugara tanto como el resto, me he sentido parte de ello porque creo que he aportado muchísimo aunque sea de otra manera, que también es muy importante. También en el filial, a pesar del descenso. Había un grupo muy bueno y he podido mejorar como jugadora. En definitiva, ha sido un año de aprendizaje para mí y muy bueno en líneas generales.

Se va con un título, experiencia en Europa y siendo uno de los ojitos derecho de la grada…

La marea roja siempre está apoyando. Te hace ver que tienes detrás a mucha gente más allá de tu familia y de los que te quieren. Se vuelcan contigo y es muy bonito, como lo ha sido debutar en Eurocup con 18 años. Ojalá pueda volver a vivir algo así. Y ganar la Copa de la Reina fue la guinda del pastel, en tu casa y con tu gente. No se puede pedir más.

Era muy querida tanto en el vestuario como por la afición…

Creo que la forma de ser de cada uno cuenta mucho. Yo soy una persona cariñosa y aquí la gente es muy cercana, al igual que las compañeras, que ya saben que me van a seguir teniendo aunque no esté en Zaragoza.

¿Con quién se queda?

Con todas he vivido momentos increíbles. Desde Helena (Oma), que es como mi hermana y vivimos en la misma ciudad. La madurez y veteranía de Vega (Gimeno), el puro talento de Leo (Fiebich), la garra de Carmen (Grande) y Gracia (Alonso de Armiño)….todas me han enseñado algo. No puedo quedarme con una sola porque he aprendido de cada una de ellas.