Emir Sulejmanovic y Dejan Kravic, los dos nuevos interiores del Casademont Zaragoza, han afirmado este viernes en su presentación como rojillos celebrada en La Zaragozana, la fábrica de Ambar en el barrio de San José, estar plenamente adaptados a una plantilla que les ha acogido bien y en la que esperan contar con protagonismo a las órdenes de Porfirio Fisac.

«Me siento genial aquí. Mi familia y yo estamos instalados en la ciudad y nos encanta. Todo el mundo nos ha acogido muy bien», afirmaba Kravic, que arriba desde el Pesaro italiano al club aragonés. «Los compañeros y el staff son geniales, así que todo es positivo por el momento. Ojalá se mantenga así», agregaba.

Emir Sulejmanovic llega tras dejar el Bilbao Basket y es el único ala-pívot disponible para Fisac debido a la lesión de Borisa Simanic en la Copa del Mundo. «Antes de nada, me gustaría mandar mucho ánimo a Borisa y desearle que se recupere lo antes posible. Es la situación que va a tocar y voy a trabajar lo mejor que pueda todos los días, en los entrenamientos y en los partidos, para ayudar al equipo en lo que haga falta. Por eso estoy aquí», explicaba el bosnio. «No tengo miedo a esta responsabilidad y estoy preparado para trabajar duro y, cuando llegue la oportunidad, darle al equipo lo que el entrenador me pida», añadía.

«Este es el sitio donde quiero estar», ha indicado Sulejmanovic

El Casademont Zaragoza es el sexto equipo del ala-pívot en el baloncesto español. «Porfi me convenció antes de venir aquí porque el club quiere crecer y yo también. Es una buena oportunidad para mí y estas tres semanas me han enseñado que este es el sitio donde quiero estar. Estoy muy contento de haber tomado la decisión de venir», argumentaba Sulejmanovic. «Es un buen grupo que puede hacer grandes cosas. Si nos respetan las lesiones y seguimos trabajando todos los días y compitiendo contra todos, podemos hacer una gran temporada», expresaba.

Kravic, por su parte, afirma estar convencido de haber elegido Zaragoza para su regreso a la ACB. «Quería volver a la Liga y el Casademont es un equipo que tiene todo lo que necesito. Tengo en consideración a mi familia, que siempre está conmigo, y les encanta la ciudad», indicaba el serbio. «Es un club ambicioso que tiene objetivos altos para esta temporada y quiero formar parte de esto. Además, jugar en competición europea es también una motivación para jugar aquí. La razón de más peso ha sido volver a la ACB y tener la oportunidad de jugar en un club histórico como es el Casademont Zaragoza», sentenciaba Dejan Kravic, que unirá sus 213 centímetros a los 206 de Sulejmanovic en la zona interior del equipo de Porfirio Fisac.