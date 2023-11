El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, ha expresado la importancia de lograr el triunfo en el partido que enfrenta a los suyos este sábado a las 18.00 al Gran Canaria. «La Liga está siendo muy igualada en la parte central o baja de la clasificación y hay muchísimos equipos con cuatro victorias. Nosotros tenemos tres y debemos engancharnos a ese vagón», ha explicado. «Es un partido ante un rival que lleva cuatro años con un bloque de plantilla hecho, sólido y que sigue siendo un equipo muy competitivo tras los cambios», ha valorado sobre su rival.

Para Fisac, el hecho de no haber podido conseguir ninguna victoria en la Liga lejos de casa esta campaña hace todavía más importante prolongar la racha de triunfos en el Príncipe Felipe, donde el Casademont atesora tres partidos ganados consecutivos en todas las competiciones. «Tenemos una derrota en casa que debemos de intentar quitar fuera. Para no tener que buscar ese equilibrio de ganar fuera todo lo que perdamos en casa, hay que vencer como visitante en cuanto podamos», ha indicado. «Hay que intentar no volver a perder en casa. Es un partido básico, vital y en el que tenemos que dar la cara ante un gran equipo», ha agregado.

El Gran Canaria posee actualmente una racha de siete victorias consecutivas en todas las competiciones. «Interiormente, es un equipo con mucho talento y con jugadores que han demostrado en esta Liga el alto nivel que tienen. Es un partido de máxima dificultad porque vienen de ser primeros en Eurocup y de jugar a un gran nivel en los últimos días», ha argumentado el segoviano.

De cara a lograr el que sería el cuarto triunfo en la competición doméstica, Fisac no tiene ausencias de última hora más allá de las de Emegano y Simanic. «En principio, todos están en condiciones para estar en el partido. Dentro de lo malo, no estamos mal», ha manifestado. «Bell-Haynes está bastante mejor. Aunque su hombro requiere un proceso, el último día estaba bien y está sumando buenas sensaciones en el tiro de cara a jugar un baloncesto normal para él», ha explicado.

Debido a la ausencia de Obi Emegano, quien parece que estará apartado del equipo durante un período de tiempo extenso, el club está barajando la incorporación de nuevos jugadores en el mercado. «Llevamos tiempo viendo que pasa con Emegano, ya que es un jugador que tiene opciones de ser cortado. Debemos ver si nos decidimos por esperar o por buscar a alguien ahí. Tenemos cierta necesidad en la línea exterior», ha asegurado. «Lo que más buscamos es un exterior que tenga mano y que pueda ayudarnos», ha confirmado Fisac.