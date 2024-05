Víctor Serrano: "El interés de Ibercaja es entrar como un socio más en la Nueva Romareda. Será la cuarta pata"

¿Cuánto va a costar el estadio modular del Parking Norte?

Hay que esperar a los informes definitivos. Lo que nos van contando es que esa inversión para instalar el campo modular se va a poder acometer con los ahorros derivados de reducir costes en la nueva Romareda

Se hablaba de que la cifra podría rondar los 12 millones. ¿Eso es lo que se van a ahorrar acortando los plazos de construcción del nuevo estadio?

De nuevo, tenemos que esperar a tener los informes definitivos, pero se va a producir un ahorro evidente. Si hay posibilidad de jugar en un estadio modular no habrá que incurrir en esos costes relacionados con la seguridad de las tribunas que seguirían en uso. Tampoco los que son derivados de las retransmisiones televisivas. LaLiga es exigente y obliga a cubrir las zonas que están en obras. Eso ya no será necesario si se juega en el campo modular y eso supondrá un ahorro.

¿Qué otras ubicaciones se barajaron para instalar ese estadio modular?

No muchas porque entendemos que la ubicación del Parking Norte es la mejor, sobre todo porque está conectada con transporte público y hay un espacio que no condiciona la instalación.

Valdespartera también estuvo encima de la mesa.

Sí, pero había una serie de condicionantes que tenían que ver sobre todo con las características de los suelos que no lo recomendaban.

También se descartó el estadio de atletismo Corona de Aragón.

En ese caso había un problema de costes. Nosotros estamos intentando hacer las cosas con el mayor beneficio económico y menor coste posible. El Parking Norte es la mejor opción.

¿Cuándo se enteraron de que había que buscar una opción fuera de La Romareda?

No es algo que ocurriera de repente. Primero, LaLiga empezó a plantear una serie de condicionantes técnicos. Después comenzamos a escuchar que existía cierto grado de preocupación entre la masa social por cómo se iban a distribuir los abonos. Y también los propios redactores del proyecto nos dijeron que se podrían acelerar los plazos y mejorar las condiciones de seguridad de la obra si a partir del segundo año no se juega en La Romareda. Ante esa sucesión de cuestiones es cuando empezamos a tomar decisiones. No se trata de una ocurrencia, es fruto de estar atento a las necesidades que se plantean. No hemos parado de trabajar.

El estadio costará 148 millones más IVA. Insiste el concejal Serrano en que ese IVA es deducible, algo que no todo el mundo sostiene. ¿Podría explicar por qué sí lo es?

Muy sencillo. Hay cosas de las que se puede opinar pero hay otras que no son opinables y tienes que tener un criterio técnico para poder hablar. Cuando tienes a la dirección general de Tributos del Gobierno de Aragón que te está diciendo que la totalidad del IVA es deducible, por lo que sabes que hay que atenerse a esos 148 millones. Pudiera ser que hubiese algún incremento más cuando se presente el proyecto de ejecución, cosa que a nadie debería extrañar, pero para el estadio que vamos a construir no estamos hablando de unas cifras desorbitadas.

En estos momentos la sociedad Nueva Romareda la conforman el ayuntamiento, la DGA y el Real Zaragoza. ¿Habrá un cuarto socio? ¿Será Ibercaja?

Ellos mismos lo han comunicado. El interés que ha mostrado el propio banco es pasar a formar parte de la sociedad como un socio más. Ibercaja está estudiando desde el rigor en estos momentos una fórmula para poder entrar y convertirse, si se me permite la expresión, en la cuarta pata de este proyecto.

El nombre de Ibercaja siempre ha estado en el aire antes incluso de que se supiera cómo se iba a costear el estadio. ¿Por qué hasta ahora no han tomado la decisión de entrar?

Es un proceso que requiere el rigor y el análisis técnico. En esta cuestión es muy importante atender a los tiempos. Una entidad financiera seria y con prestigio como lo es Ibercaja valora muy positivamente el clima político y el entendimiento entre instituciones y eso no siempre ha existido a lo largo de este proceso. Ahora sí, y desde el seno de la sociedad Nueva Romareda se trabaja con seriedad. Y eso lo valoran.

Si se acortan los plazos de construcción del estadio, los socios tendrán que adelantar el dinero antes para poder costear las obras. ¿Está previsto?

Si se acortan las obras, evidentemente, habrá que atender los pagos antes, pero esto está perfectamente contemplado. Además, si el campo se termina antes, también va a generar ingresos antes y eso también facilitará la financiación, porque quien financia este tipo de proyectos lo primero que analiza desde el punto de vista del riesgo es cuando se van a generar ingresos.

Más allá de La Romareda, otro gran proyecto de ciudad es la renaturalización de las riberas del Huerva. Se ha tenido que modificar el proyecto. ¿Hay retrasos?

Hay que reformular algunas cuestiones técnicas para adaptar el proyecto a la realidad, pero es algo que ocurre en todas las obras de estas características. Es decir, no estamos ante una circunstancia excepcional, ni estamos ante un problema. La reformulación puede estar lista en 15 días y nos pusimos a trabajar en ella la semana pasada, por lo que esto no va a tener mayor impacto en el cronograma. El objetivo es que las máquinas entren a trabajar en torno al tercer o cuarto trimestre del año, aunque es verdad que los primeros meses son los menos amables de esta obra porque es cuando hay que acometer la limpieza del cauce, la retirada de la vegetación invasiva la construcción del tanque de tormentas.

Este mandato ha asumido, además de Urbanismo, el área de Infraestructuras que dirigía Patricia Cavero. Se han paralizado algunos proyectos que ella anunció como la reforma de San Pedro Nolasco, las de las plazas Lolita Parra y La Albada y la de la avenida Valencia.

Las circunstancias en las ciudades cambian. Yo creo que, con acierto, en el mandato anterior se contempló la posibilidad de reformar la plaza de San Pedro Nolasco pero cuando nos pusimos a trabajar nos dimos cuenta de que no había un consenso acerca de la necesidad de acometer la obra por parte de los propios vecinos. Sobre las otras dos plazas, ni siquiera había un proyecto encargado, es decir, que no hemos detenido, no hemos retrasado, ni hemos cambiado de criterio con respecto a esas obras. Y sobre la avenida Valencia lo que puedo decir es que quedan tres años de mandato y no vamos a anunciar todas las calles que vamos a hacer en este primer año.

Sí que han anunciado la reforma del Coso y la plaza San Miguel. Según sus plazos, tendrían que haber comenzado ya las catas arqueológicas.

Es verdad, lo reconozco, llevamos tres semanas de retraso, pero probablemente ahora en la ejecución de las catas podamos ganar el tiempo que ha costado empezarlas. El resultado de estas catas va a ser determinante. Esta ciudad ya tiene experiencia en el pasado de que hay obras de cierta envergadura que se pueden morir definitivamente por una cuestión arqueológica. Y, según nos cuentan, lo que puede aparecer en la plaza San Miguel puede condicionar mucho el proyecto. Es una obra que requiere de cierta valentía. Tenemos que acertar.

También será una obra cara. ¿Tienen una estimación del coste?

Se incluirá en el presupuesto municipal del año que viene, pero no tenemos una estimación. Todo dependerá del proyecto que se pueda realizar en función de los restos arqueológicos que encontremos.

Donde sí que hay ya un anteproyecto es en los suelos del Portillo, aunque falta desarrollar una segunda fase que supondrá el derribo de la antigua estación y del edificio de Correos.

La prioridad de la alcaldesa, y eso es lo que me ha transmitido, es acometer esa gran zona verde en el Portillo y toda la reordenación del tráfico que se va a llevar a cabo. Pero queremos seguir avanzando en otras cuestiones. Nuestra prioridad no es que se traslade el centro de mando de la infraestructura ferroviaria del Portillo a Delicias. Vamos a ayudar a que eso ocurra cuando tenga que ser y que Adif trabaje con el mayor confort posible, pero es verdad que en el seno de Zaragoza Alta Velocidad (participada por Adif -25%-, el ayuntamiento -25%- y la DGA -25%-) la balanza está descompensada a favor del ayuntamiento y faltan por acometerse muchas inversiones. Ahora vamos a trabajar para incorporar obras que en su día se sacaron de convenios anteriores con Adif como es el túnel carretero (una infraestructura sin terminar que conecta Escrivá de Balaguer con la A-68) y el parque equipado de La Almozara.

Las obras en el Portillo van a trasladar el segundo cinturón hacia Anselmo Clavé y la avenida Goya. ¿Es este un paso previo a reformar los paseos María Agustín y Pamplona?

Se trata de una obra muy interesante para la ciudad y necesaria, pero es un proyecto que requiere de tiempo. Es posible que exceda de este mandato. Es verdad que es una zona de la ciudad en la que la alcaldesa también ha manifestado el interés de que hay que empezar a estudiar qué pasa ahí.

Hablando de La Almozara, ¿cómo va el proyecto de construcción de las piscinas?

Bueno… Las piscinas de La Almozara no van como le gustaría a este consejero, pero van que es lo importante. Estamos ya acabando una serie de informes que hay que mandar ahora a la Oficina Nacional para que valide el proyecto y poder licitar las obras.

La calle Embarcadero protagonizó el mandato anterior más de un conflicto. ¿Qué planes tienen? Aún no se ha materializado la permuta de suelos con el Gobierno de Aragón.

El Ayuntamiento de Zaragoza planteará un proyecto que respete la voluntad de los vecinos, que pedían poder seguir aparcando en ese solar de la calle Embarcadero, lo cual no es excluyente de otras alternativas, porque el suelo tiene la capacidad suficiente como para poder acometer el mismo número de plazas de aparcamiento y, al mismo tiempo, construir viviendas.

Acaban de prorrogar por seis años la concesión de la depuradora de La Cartuja, que tiene ya más de 30. ¿Cuándo contará Zaragoza con una nueva?

Estamos trabajando en que no se repita lo que ocurrió la primera vez y es que Zaragoza es la única ciudad que se pagó el 100% de su depuradora. En la comisión bilateral con el Gobierno de Aragón se acordó crear una mesa técnica para trabajar en evitar este escenario. Y por otro lado, la alcaldesa ya le ha expresado al Gobierno de España nuestro interés en que nos ayuden con la construcción y financiación de una nueva depuradora. La ciudad no puede acometer en solitario una inversión que estará en torno a los 200 millones de euros. Menos de eso no va a costar, por lo que la participación del Estado tiene que ser significativa como ya ha ocurrido en Sevilla y en Santiago de Compostela recientemente.