El Casademont Zaragoza valora muy seriamente la incorporación de Thad McFadden para tapar el hueco que deja la salida de Obi Emegano, a quien el club no ha ampliado su contrato. El escota estadounidense, con pasaporte georgiano, se ha desvinculado este lunes del UCAM Murcia a petición propia. Ambas partes llegaron a un acuerdo tras la petición del jugador de abandonar el club en el que había completado dos temporadas y siete jornadas de la actual, por lo que McFadden queda libre.

Se trata de un jugador con amplia experiencia en la Liga Endesa, a la que llegó en 2018 en las filas del Iberostar Tenerife, un escolta con capacidad de anotar y, sobre todo, de revolucionar los partidos. Este curso su aportación ha bajado mucho en Murcia, con solo 13 minutos y 5 puntos de media por jornada, pero en su carrera en España ha jugado siempre al menos 20 minutos y solo en su paso por el Joventut se quedó por debajo de los diez puntos de media.

En la campaña 18-19 disputó 14 partidos con el Tenerife y 15 con el Joventut, después estuvo dos cursos en el San Pablo Burgos y, desde 2021, en Murcia. Nacido en Flint, Michigan, hace 36 años y de 1,88 de altura, dio el salto a Europa tras no ser drafteado, pasando por la República Checa, Alemania, Chipre, Francia y Grecia antes de una breve experiencia en China (tres partidos), desde donde aterrizó en Tenerife.

El Casademont necesita reforzar su línea exterior tras los problemas sufridos con Emegano, que ya no pertenece a la disciplina aragonesa. El club ha hecho oficial este lunes que no ampliará su contrato, por lo que el nigeriano deja la disciplina del club aragonés cinco meses después de firmar su compromiso. «El contrato firmado con el jugador contemplaba en sus cláusulas una revisión a fecha de hoy en la que el club ha decidido no continuar prorrogando», explicó la entidad aragonesa.

La participación de Emegano ha sido mínima por sus lesiones, primero por problemas en una rodilla y, en las últimas fechas, por una fascitis plantar. Además, venía de un año sin jugar tras romperse el ligamento cruzado de su rodilla en el tramo final de la temporada 21-22 con el Fuenlabrada. En Zaragoza ha jugado cinco encuentros de Liga ACB promediando 9,2 puntos, 1,4 rebotes y 0,6 asistencias en 17 minutos de juego y solo dos partidos de la FIBA Europe Cup. El club necesita un recambio y McFadden es el principal candidato para ocupar su lugar en la plantilla.