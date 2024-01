Esta temporada se ha convertido en habitual que Porfirio Fisac tenga que empezar sus intervenciones dando el parte médico, y este lunes no ha sido una excepción. «Lucas tiene un esguince bastante fuerte, pero esperamos que en una semana pueda estar con nosotros. No va a viajar esta semana para trabajar con los fisios y vamos a intentar forzar para ver si puede llegar a Badalona. Con Mark no hay nada claro porque la inflamación es muy grande e impide ver el grado de rotura que tiene en el cuádriceps. Está descartado por un tiempo importante y esperemos que a lo largo de esta semana podamos ver qué rotura tiene», indicó Fisac.

Relacionadas Más lesiones que nunca en el Casademont Zaragoza