Cantero quiere que el equipo llegue bien a la Copa de la Reina

El Casademont Zaragoza retoma su actividad competitiva tras la primera semana en muchos meses sin tener que afrontar doble competición. Algo que Carlos Cantero ha notado y agradece para poder preparar mejor lo que queda, que no es poco. «Se hace raro, es extraño, pocas veces tienes una semana como esta y nos ha servido para adecuar un poco las cargas, recuperar ese cansancio de principios de semana y, ya desde el miércoles por la tarde, normalidad hasta el partido», señaló el técnico en la previa del duelo ante el Cadí.

Al conjunto aragonés le quedan varios retos por delante, como lograr la mejor clasificación posible en la fase regular pensando en el playoff por el título, pero en el horizonte asoma ya la Copa de la Reina que se disputa la próxima semana en Huelva. «Lo que nos preocupaba era el cansancio y con vistas a la Copa queremos llegar en las mejores condiciones», apuntó Cantero. El Casademont defenderá el título que conquistó el año pasado en el Príncipe Felipe.

Pero antes le espera el Cadí La Seu en el Príncipe Felipe este domingo. El Casademont retoma la Liga Femenina Endesa tras haber sufrido una derrota en Gernica en la última jornada. «Contra el Gernika vimos ese mensaje que les digo y no paro de repetir pero no cala o sí cala pero no se ejecuta: no son robots. Como ya lo esperas, marcas ese diálogo. Para este partido todo sirve como aprendizaje y para salir con otra actitud, otras ganas y otra competitividad y en eso estamos», indicó el técnico madrileño.

El Cadí La Seu llega al Príncipe Felipe con nueve victorias en su haber, demasiado cerca de los puestos de descenso, por lo que necesita sumar para escapar de ahí. Uno de esos triunfos lo consiguió ante el Casademont Zaragoza en la segunda jornada de Liga en un partido extraño en el que el conjunto aragonés desperdició una renta de 17 puntos de ventaja para caer al final (84-76).

«Es un rival complicado con una forma de jugar distinta. Ahí estuvimos bastante despegados, hasta 17 arriba, hasta que nos desconectamos fruto del segundo partido de la temporada antes de empezar la Euroliga. Ahora queremos llevarnos la revancha»·, señaló Cantero. Este será el último encuentro para el Casademont Zaragoza antes de disputar la Copa de la Reina. El equipo aragonés estará muy pendiente de los resultados tanto del Perfumerías Avenida, que recibe al Barça, como del Valencia, que visita al Celta, para aprovechar cualquier tropiezo en busca de las dos primeras plazas al término de la Liga regular.