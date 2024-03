Cantero: "Estoy orgulloso del equipo que tengo"

Contento y orgulloso estaba Carlos Cantero tras las semifinales. Y no era para menos. No solo por la victoria de su equipo sino por la manera de conseguirla, por la ejecución casi perfecta del plan de partido frente a un equipo de la talla del Perfumerías Avenida de Salamanca. "Estoy muy contento porque la salida al partido ha sido la ideal. Es un mensaje que le había enviado a los jugadoras. No esperar a Salamanca. Especialmente el primer cuarto estoy orgulloso del primer cuarto y la valentía que han tenido en pista. Llegar a una final por segundo año espero que demuestre que somos un equipo que se lo merece y trabaja para llegar hasta aquí en las mejore situaciones posibles y somos dignos merecedores de haber llegado hasta aquí con honores. Estoy orgulloso del equipo que tengo", señaló el técnico del Casademont Zaragoza en la sala de prensa.

Diallo fue una de las claves del triunfo. "Sabíamos que teníamos hoy ciertos puntos de ventaja. Sabíamos que la única opción de parar a Diallo era Hatar, no sé por qué no ha jugado. Como dato negativo en la segunda parte nos hemos metido pronto en los bonus. Aún así hemos jugado fácil impidiendo que Salamanca tuviese buen porcentaje. Hemos adaptado nuestro guion pero la idea en defensa ha salido gracias a la comunicación y el esfuerzo de ellas", señaló el técnico, que también tuvo palabras de elogio para la pívot francesa. "Diallo es su primer año fuera de casa y no es fácil. Está jugando la Copa con el ramadán y eso supone un esfuerzo tremendo. Sacrifica comidas y una forma de vida que para un deportista es increíble, es muy profesional. Quiero agradecer su esfuerzo".

Este domingo les espera el Valencia Basket, otro rival de gran altura al que ya se han enfrentado en varias ocasiones esta temporada. "Les veo a un ritmo en el que pocos equipos de Europa puede jugar. Nuestra intención es frenar ese ritmo e intentar bajar esos porcentajes. Tenemos que encontrar con el punto de que ellas no anoten. Tienen jugadoras de nivel, vamos a intentar dar todo. Un equipo que ha llegado a cuartos de Euroliga y por segunda vez a una final de Copa se merece disfrutarlo", señaló Cantero.