Definitivamente, Leo Fiebich no volverá al Casademont Zaragoza. Así lo ha confirmado la alemana a través de sus redes sociales para dejar claro que su futuro, independientemente de si se queda en el New Yordk Liberty o no, está lejos del equipo en el que ha militado las dos últimas campañas.

"Después de dos temporadas increíbles en Zaragoza he tomado la decisión de separar nuestros caminos y quiero ser justo y sincera y compartirlo con la afición porque esto es algo que comuniqué al club hace tiempo", ha publicado la alero, que, en este sentido, muestra su agradicimiento al club y a la afición "por dos años increíbles llenos de subidas y bajadas. Gracias al club por ayudarme a convertirme en la jugadora que soy hoy. A los fans, gracias por siempre apoyarnos y ser el que decidía y ganaba muchos partidos".

Asimismo, Fiebich dedica palabras de cariño hacia sus compañeras. "Me encantó escribir esta historia con vosotras y compartir momentos especiales con cada una de vosotras en la pista", dice antes de culminar su despedida con un mensaje: "Zaragoza, you will always have a place in my heart" (Zaragoza, siempre tendrás un lugar en mi corazón").