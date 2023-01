Romeo Ionut Morcov fue condenado el 19 de abril de 2021 por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza a seis años de cárcel por violar a una chica a la que conoció en una discoteca de Zaragoza y a la que invitó a su domicilio. Allí le empujó contra la cama, le bajó la ropa con una mano mientras le sujetaba con la otra e intentó penetrarle. Los hechos se remontan a la madrugada del 12 de enero de 2020 y ahora Romeo Ionut, defendido por por la letrada Carmen Sánchez Herrero, ha visto rebajada su condena con la ley del solo sí es sí y pasará dos años menos en prisión tras estimar su petición el tribunal provincial.

Según explica el auto al que ha tenido acceso este diario, la anterior sentencia «imponía la pena mínima dentro de la señalada para el tipo delictivo aplicado». Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, conocida como la ley del solo sí es sí, se debe tener en cuenta el principio de retroactividad de la ley penal favorable, por lo que procede aplicar la condena más favorable al reo. Para ello, se parte de la extensión actual de la pena, que es de cuatro a doce años de prisión y se aplica el artículo 2.2. del Código Penal: «Tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena.

Los hechos se remontan al 12 de enero del 2020. Ambos jóvenes, que se conocían, coincidieron en una discoteca de la avenida José Atarés y él le propuso a ella salir a fumar un porro. «Una vez en casa, me serví unas rayas de coca, pero no intenté mantener relaciones sexuales con ella», señaló Romeo Ionut.

La denunciante señaló que salió a la calle, sin abrigo, y que su intención era tomar un porro allí mismo, pero que el acusado le propuso para ello ir a su casa, de madrugada, en la que se hallaban los padres de él. Estando en la habitación, «se abalanzó sobre mí, me arrinconó en la cama y me agarró de tal forma que me penetró vaginalmente durante unos segundos, aunque no del todo».

El condenado ha conocido el resultado favorable de revisión de sentencia esta semana, tras haber sido presentada el pasado 25 de noviembre de 2022.La sentencia también incluía una orden de alejamiento de 200 metros durante cinco años. Respecto a las indemnizaciones, ascendían a casi 7.500 euros (7.446,88) tras incluirse 3.000 euros por daños morales, 1.629 por prejuicio temporal moderado y 2.817,88 por secuelas.

Otras revisiones de condena

No se trata de la primera vez que un delincuente sexual ve reducida su condena en Aragón con la nueva ley del solo sí es sí. De hecho, se trata de la quinta sentencia en la que se aplica esta pena favorable al reo. La primera se remonta a mediados del pasado mes de diciembre, cuando la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza aceptó la solicitud por la que Marlon Joel Ponce, de 27 años, vio reducida su condena de diez años y medio de prisión hasta nueve años y nueve meses de cárcel. Marlon cumple condena tras haber abusado sexualmente de la hija de su cuñado de 13 años.

Durante el juicio, reconoció que «se le había ido la cabeza». A esta revisión de la condena se opusieron el Ministerio Fiscal y la abogada de la víctima, si bien los magistrados hicieron evidente los fallos de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual.

También se benefició hace poco más de una semana José Manuel Calvo Ropero, un violador que dejó desorientada, semidesnuda y envuelta en sangre a una prostituta en mitad de un escampado junto a la N-330 en el barrio de Valdespartera de Zaragoza. Inicialmente, Calvo Ropero afrontaba una pena de 27 años de cárcel, aunque la Fiscalía y su abogado, José Luis Melguizo, llegaron a un acuerdo por el que rebajar el castigo a 14 años. Ahora su vida en prisión será cuatro años menor tras estimar su petición la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza.