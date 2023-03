Khalifa Beyé tiene más cerca su salida del centro penitenciario de Zuera. Allí permanece ingresado después de que fuera condenado a 11 años por una agresión sexual a una mujer en la capital aragonesa. No fue su único castigo penal, pues lo intentó con otra mujer y por esta acción fue penado con otros tres años. Una sentencia que ha sido revisada a la baja por la Audiencia de Zaragoza con la aplicación de la conocida como ley del solo sí es sí en favor del reo. Los magistrados le han quitado un año.

En concreto, el tribunal provincial destaca que fue penado como autor de una agresión sexual en grado de tentativa con utilización de un instrumento peligroso a la pena inferior. «Con la reforma operada de la ley la pena prevista actualmente para el mismo delito es más beneficiosa, pues va de dos a ocho años de prisión, en lugar de cinco a 10 años de prisión. Por tanto, si se rebaja la pena en un grado por ser tentativa, la pena a imponer, ahora, podría ser de uno a dos años de prisión», señalan, mientras destacan que la revisión de condena que solicita la abogada defensora, Carmen Sánchez Herrero, aún podía haber sido mayor.

El caso recurrido ocurrió en 2012, sobre las 02.30 horas, en el parque de La Aljafería en que está la sede de las Cortes de Aragón. Allí, Khalifa Beyé y Abdelziz M. B., que nunca fue juzgado por encontrarse en paradero desconocido, abordaron de forma repentina a una joven que iba sola de camino a su casa.

Kalifa Beyé y el otro individuo le intentaron subir la falda, llegando a romperle el tanga. Ante los ruegos de la víctima para que le soltaran, Abdelziz cejó su empeño, si bien Kalifa mantuvo su actitud, recibiendo un fuerte golpe en el estómago. Gracias a la actuación de la joven, esta pudo huir corriendo del lugar. Como consecuencia de estos hechos, la joven sufrió excoriaciones en una mano, así como brotes de ansiedad.

El anterior

Pero en su haber tenía otro ataque sexual. Lo cometió antes de ser detenido y privado de libertad. En aquella ocasión ocurrió en la avenida Gertrudis Gómez de Avellaneda, en el barrio del Actur. Una joven se dirigía a su trabajo, sobre las 05.00 horas, cuando la abordó esgrimiendo un cuchillo de 13 centímetros que le colocó en el pecho y le dijo: «O me das el dinero o te mayo». Ella le aseguró que no llevaba nada encima y Beyé no dudó en tirarla al suelo, colocarle el cuchillo en el cuello y tras amedrentarla ir a un cajero para sacar dinero. Fue en un momento de despiste cuando la joven se marchó corriendo y cogió un taxi pudiendo huir del lugar.

Menos suerte tuvo otra joven. Minutos después de este robo violento siguió a otra chica a un portal y allí, cuando estaba abriendo la puerta, le puso el cuchillo en el cuello. Le pidió dinero y el móvil. Se lo dio y en ese momento le dijo que se sentara en el suelo y se quitara las medias porque «iban a follar». Ella trató de evitar la violación, golpeándole con un tacón en el cuello. La volvió a amenazar y la víctima decidió quitarse las medias. Fue en un momento de distracción cuando le golpeó, saliendo corriendo escaleras arriba pidiendo ayuda a los vecinos. Consiguió evitar la agresión.