Un grupo de vecinos de Cuarte de Huerva, respaldados por la iniciativa política independiente Iniciativas por Cuarte, decoró este sábado con adornos navideños la plaza principal de la localidad ante la ausencia de iluminación por parte del consistorio para estas fechas tan señaladas por motivos de ahorro energético.

Esta situación ha generado «malestar» entre la población, que no entiende el «despilfarro» que desde el Ayuntamiento de Cuarte se hace, por ejemplo, en los nuevos focos del campo de fútbol de la localidad. «Alumbran tanto que se ven desde la autovía, saliendo por Valdespertara», indicó Alberto Martín, representante de dicha plataforma. Por esto mismo, no comprenden la justificación que da el equipo municipal de no decorar el municipio para poder ahorrar gasto en luz.

Ante la falta de iniciativa, vecinos y niños decoraron el centro de Cuarte con buzones, espumillones de colores, cartas, bolas de navidad, carteles reivindicativos y letras de villancicos. «Ha sido una mañana agradable para los más pequeños y también para los adultos. Es importante no perder el espíritu navideño y la alegría después de los terribles años de pandemia que hemos sufrido», apuntó Martín.

La acción, que tuvo lugar a las 10.30 horas, se desarrolló en el bulevar de la localidad, que congrega a numerosos comercios y tiendas en sus laterales. También es una zona peatonal, por lo que los más pequeños pudieron desenvolverse con total tranquilidad para decorar bancos, barandillas y arboles de la plaza durante una mañana soleada. Este punto, además, está situado frente al Ayuntamiento de Cuarte, a quien se achaca esta falta de iluminación.

El consistorio, de alguna manera, ya esperaba algún tipo de reacción en la ciudadanía porque, dadas las fechas que son, la medida es percibida como impopular. Sin embargo, el gasto energético ha condicionado el presupuesto del ayuntamiento, que lo ha tenido que incrementar antes de terminar el año para hacer frente al precio y disponer de dinero para terminar este 2022.

La decisión del ayuntamiento de no proceder a la iluminación y decoración navideña, a pesar de todo, contó con el apoyo del equipo cuatripartito del gobierno municipal. Este está formado por el PAR, PP, Ciudadanos y Vox. El grupo socialista, en la oposición, criticó la decisión y se ha mostrado contrario a no disponer este año de alumbrado festivo.