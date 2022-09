Crónica del Escenario Nautalia del Vive Latino Zaragoza: Hacia la afonía reversible

Como si de una filosofía se tratara, Love of lesbian arrancaba su concierto en el escenario Nautalia del Vive Latino con 'Viaje épico hacia la nada' y 'Bajo el volcán' antes de hacer una llamada «a quedarnos afónicos». Y el público respondió con la locura... a pesar de que el concierto de la banda catalana estuvo marcado por intermitentes fallos de sonido en varias canciones (de apenas 10 segundos) que ni rompió el ritmo de la banda (ajena a los mismos) ni le quitó las ganas de bailar al público.

'Noches reversibles', '1999', 'Belice', 'Incapacidad moral transitoria' y 'Algunas plantas' acabaron de lanzar un concierto muy esperado entre el público pero también para la banda ya que según explicó su vocalista Santi Balmes llevaba «un mes de vacaciones después de muchísimos años». Y lo que ofreció la banda fue un concierto rotundo que desbordó la intensidad y que volvió a demostrar que el grupo cuenta en Zaragoza con un buen número de seguidores que ha ido creciendo con cada uno de sus discos. Y eso se refleja también en la edad de los espectadores, algo que ni mucho menos está relacionado con una falta de actitud.

El de Love of lesbian era un concierto muy esperado en el escenario Nautalia pero la realidad es que el más multitudinario de este festival (con capacidad para 22.000 personas) tuvo una actividad frenética a lo largo de toda la tarde noche.

Taburete y el ternasco

Cuando Taburete saltaba al escenario Nautalia ya había sobrepasado su hora de comienzo pero la realidad es que todavía estaba sonando Mon Laferte cuando la banda madrileña salía como un torbellino al escenario interpretando 'Belerofón' a la que han seguido 'Venado tuerto' y 'Kaiserlautern'. Para entonces, la gente ya se había arremolinado en torno al concierto de la banda si bien la asistencia fue quizá la menor de todas las actuaciones de este escenario. Puede que fuera el momento también que la gente aprovechara para reponer fuerzas y cenar algo.

Taburete, la verdad, se marcó un concierto con ritmo en el que desplegó sus melodías pegadizas que han acabado por hacerse un hueco entre un determinado número de público que no es escaso. La formación se mostró encantada de actuar en Zaragoza y en el Vive Latino y no dudó en recordar al ternasco o al público aragonés. Ya en la recta final de su concierto, Taburete no defraudó a esos seguidores y encadenó sus grandes éxitos como 'Mariposas', 'Sirenas' y 'Caminito al motel'. Buen cierre para un público mucho del cual ya estaba pensando a esas alturas, para ser sinceros, en la actuación de León Benavente en el escenario de al lado.

Kase.O estelar

Antes, Coque Malla había facturado un concierto de los que con el tiempo se recuerdan, plagado de contundencia y de buen hacer sobre el escenario. Un lugar al que invitó al MC zaragozano Kase.O con el que interpretó Un lazo rojo, un agujero, colaboración que grabaron y tras la que surgió una buena amistad entre ambos. Y qué decir de Sidonie, la banda a la que le tocó el marrón de abrir el escenario Nautalia a primera hora de la tarde cuando la temperatura no daba todavía tregua. Aún así, y aupados por sus fieles que a pesar de todo acudieron en masa a su actuación, el trío catalán protagonizaron un gran arranque de festival.