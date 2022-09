El Vive Latino seguirá en Zaragoza

Tras el éxito del fin de semana, todo apunta a que el festival Vive Latino seguirá celebrándose en Zaragoza. Nacho Royo, director del evento, se ha mostrado muy confiado en ese sentido en unas declaraciones realizadas a este diario. "Obviamente, estas cosas no se hacen para una ocasión", ha manifestado. En cualquier caso, Royo ha recalcado que, para conseguir dicho objetivo, se requiere de una voluntad por todas las partes implicadas. No obstante, el director ha señalado que no habrá problemas en ese sentido: "Requiere de una voluntad institucional y de la propia Expo. Hasta ahora no hemos tenido ningún problema, y después de este fin de semana dudo que lo tengamos. Me consta que todo el mundo está encantado".

