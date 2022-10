La Generación Paulina de Teruel dará el salto a la gran pantalla

La historia del Colegio Menor San Pablo de Teruel va a dar el salto a la gran pantalla. Aquel vergel pedagógico, educativo y cultural en el que coincidieron en los años 60 profesores de la talla de José Antonio Labordeta, Eloy Fernández Clemente y José Sanchis Sinisterra con alumnos como Joaquín Carbonell, Carmen Magallón, Pedro Luengo, Manuel Pizarro o Federico Jiménez Losantos, se convertirá en un documental (titulado 'Años de luz') de la mano del director Javier Calvo. El realizador aragonés ha hecho suyo el sueño que persiguió el cantautor Joaquín Carbonell en sus últimos años de vida y que, lamentablemente, no pudo materializar.

"A Joaquín no le solía gustar echar la vista atrás, pero con la Generación Paulina era diferente porque fue una etapa importantísima para él. Por eso llevaba un tiempo detrás de la idea de hacer un documental, tenía incluso una estructura ya hecha", indica la familia de Carbonell. El de Alloza consideraba que era lo menos que podía hacer por el colegio y la época que determinó su vida. Porque, sin duda, figuras tan relevantes como Labordeta o Fernández Clemente marcaron su forma de mirar Aragón, la música y el mundo.

"Allí aprendió a tocar la guitarra. Todo lo que se respiraba en ese entorno y en ese colegio era muy raro en esa época", reconoce el hijo de Joaquín, Nicolás Carbonell. En efecto, era algo bastante extraordinario que unos profesores entablaran una relación tan estrecha de amistad con sus alumnos y que por las tardes realizaran actividades extraescolares con ellos como teatro, recitales de poesía y de canción popular o talleres de prensa escolar. "Eso fue un acierto del director del colegio Florencio Navarrete, quien invitó a los profesores a hacer esas actividades», apunta Pedro Luengo, que considera que se produjo "una confluencia de astros".

"Fue un poco por azar. Nos juntamos unos alumnos con muchas ganas de progresar, porque muchos llegamos becados al colegio desde varios pueblos del Teruel profundo, con unos profesores muy cercanos y con otra forma de enseñar", explica Luengo, que añade que las becas solo llegaban a los estudiantes más destacados: "Eran los maestros de los pueblos los que proponían a los alumnos más despiertos". Tuvieron buen ojo.

Una deuda pendiente saldada por Javier Calvo

La deuda pendiente que Carbonell sentía que debía saldar con ese colegio y la llamada Generación Paulina la ha decidido materializar Javier Calvo, que conoció a Carbonell durante el rodaje de uno de los episodios de 'Sin Cobertura', la serie documental de Aragón TV. "Después de grabar el episodio de los pueblos mineros comimos juntos y ya entonces Joaquín me comentó su idea. Todo se quedó ahí, hasta que hace unos meses personas de su entorno me plantearon la posibilidad de dirigirlo. Y dije que sí porque hay mucha gente que no conoce la historia de la Generación Paulina", explica Calvo.

Durante el rodaje de 'Años de luz', que se prevé estrenar la próxima primavera, Calvo ha grabado a Carmen Magallón (que además es la conductora del documental) en Alcañiz, a Pedro Luengo en Martín del Río o a Jiménez Losantos en Orihuela del Tremedal. "Todos aceptaron a la primera", destaca Calvo, que ha utilizado la entrevista que le grabó a Carbonell en Alloza en ese episodio de 'Sin Cobertura'.

Durante el rodaje, Calvo se ha ido enamorando de la historia y de una generación que considera "clave" para el aragonesismo, algo que confirma Pedro Luengo: "Siempre se dice que ha habido tres elementos que impulsaron la conciencia aragonesa: el trasvase del Ebro, la revista Andalán y la canción popular aragonesa. Pues bien, estos dos últimos se fraguaron en el San Pablo". "El Aragón consciente, creció en Teruel, entre la generación Paulina", añade Carmen Magallón, que destaca que Calvo ha captado el fondo de lo vivido en esos años.

El documental, que durará en torno a 70 minutos, no se ciñe exclusivamente a la etapa vivida en el colegio, sino que arranca años atrás "para entender todo mejor". De hecho, en 'Años de luz' aparecerá un Teruel devastado por la guerra civil gracias al material de archivo de la Filmoteca de Cataluña. "Del colegio tenemos muchas fotografías pero no imágenes de video, aunque tenemos material grabado sobre Labordeta de José Miguel Iranzo y el propio Carbonell. Además, usaremos animaciones del ilustrador David Guirao para recrear algunos episodios", explica Calvo, que recuerda que el San Pablo es ahora una residencia de ancianos.

'Años de luz' prevé estar presente en la Seminci de Valladolid de 2023, y contará con el apoyo de las tres diputaciones y de Aragón TV, que ha comprado los derechos de emisión.