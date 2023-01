El Teatro Principal de Zaragoza afronta este primer semestre del año marcado por la llegada del musical de 'El médico', pero con muchas propuestas diferentes que incluyen, entre otras muchas, 'La Celestina' con Anabel Alonso de protagonista, la llegada de la exitosa comedia 'Burundanga' que ha roto todos los registros en Madrid o los conciertos de Estrella Morente y Wim Mertens.

Si se sigue el orden cronológico, tras la estancia todo el mes de febrero de 'El médico', el Principal recibirá 'Plátanos, cacahuetes y lo que el viento se llevó' (con Gonzalo de Castro y Carmen Barrantes) del 9 al 12 de marzo antes de recibir de nuevo a Ana Belén con 'Romeo y Julieta' del 16 al 19 de marzo.

La mencionada 'Burundanga' que recrea con humor el momento del fin de ETA estará en el Teatro Principal una estancia larga, del 5 al 16 de abril. Tras el Festival Internacional de Magia Ciudad de Zaragoza del 20 al 24 de abril y de la producción 'Tercer cuerpo' (con Natalia Verbeke en el elenco) del 4 al 7 de mayo, llegará 'La Celestina', con Anabel Alonso, del 11 al 14 de mayo. El espectáculo comienza con un 'flashback' que recoge el llanto de Pleberio, para a continuación recibir la respuesta de Celestina en relación a la pérdida de la vida de su hija Melibea. Esta versión se muestra desde el punto de vista femenino de Celestina y la gran influencia de ésta en el peso de la obra teatral.

Apuesta musical

En cuanto a los conciertos, Estrella Morente actuará el 15 de mayo en el Teatro Principal mientras que Wim Mertens lo hará en el mismo escenario el 22 de mayo. La andaluza publicó en 2021 su último trabajo discográfico, 'Leo', en el que rinde homenaje a las mujeres en general y su abuela Rosario y a su madre, Aurora, en particular. Un trabajo al más puro estilo flamenco, con ritmos innovadores, que constituye todo un trabajo visceral. Un álbum de estudio en el que la artista ha plasmado su esencia más instintiva y visceral. Un disco con diez temas musicales que van desde el tango al fandango de Huelva, pasando por desgarradoras rancheras. Con él, Estrella Morente, homenaje a mujeres que han sido todo un referente para ella, como la pintora mexicana Frida Kahlo o la filósofa y ensayista María Zambrano.

Wim Mertens

Por su parte, como continuación de su gira 'Inescapable Tour' (1980-2020), concierto con el que Wim Mertens celebró sus 40 años de carrera, el aclamado compositor belga, escritor e intérprete vuelve de gira con 'Wim Mertens Winds'. El artista, que acaba de lanzar un nuevo disco bajo el título Heroides, regresa a los escenarios para presentar un nuevo proyecto de ensemble de vientos, compuesto por un cuarteto de vientos (saxofón, trompeta, corneta, trompa, wagnertuba, trombón, piano y voz). Este nuevo proyecto ha sido denominado como 'Winds (Vientos)'.

El repertorio de esta gira de 2023, cuenta con una selección de los temas musicales más emblemáticos del músico y compositor belga como 'Humility', 'Wound to Wound', 'The Scene' o 'Struggle for pleasure'. Asimismo, interpreta también canciones más recientes como 'European Grasses', 'Victims over Victor’s' y 'Sappho'. Todo ello con la gran novedad de que todos los temas recobrarán vida a través de un exquisito cuarteto de viento.