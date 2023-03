El Bosque Sonoro llega a su cuarta edición, ya completamente asentado en el circuito de los eventos musicales de verano aragoneses y como uno de los más originales y sostenibles a nivel nacional, como certificó el premio al Festival más innovador en los IX Premios Fest. Este año se celebrará del 24 al 26 de junio entre las localidades zaragozanas Mozota y Muel e incluirá en su cartel a León Benavente, La Casa Azul, Amaia e Ivan Ferreiro, entre otros.

El festival, siendo fiel a su filosofía, volverá a apostar por llevar la cultura a los pueblos vecinos, por eso este año arrancará el viernes 17 de junio con una fiesta en Mozota y cerrará con un vermú en Muel el domingo 26, con Fajardo, Liniker y DJ Lord Sassafras. Para la inauguración se ha preparado en la plaza mozotina una jornada intensa desde las 20.00 horas hasta pasada la medianoche, con una programación aún por descubrir, pero que contará con una de las bandas seleccionadas del programa Toca y Graba de Comarca Central y también nombres como Travis Birds. Estos dos actos del programa serán gratuitos y sin aforo.

Primera jornada con Iván Ferreiro, La Costa Brava...

Uno de los grandes atractivos del festival serán los cinco escenarios, distribuidos en tres espacios y dos pueblos. El principal será de nuevo el escenario Ámbar de la frondosa arboleda del bosque de Mozota, donde se celebrarán los conciertos centrales. El viernes 23 comenzará la música con los muy esperados La Costa Brava. El fallecimiento de Sergio Algora nos privó de una de las bandas indie más interesantes de comienzos de milenio, pero ahora, tras casi diez años de su última actuación, el resto de miembros se han embarcado en una gira nacional que ha sido recibida con los brazos abiertos. Otro habitante de la fauna de esta jornada será Iván Ferreiro, un valor seguro en cualquier festival de pedigrí, cargado de himnos propios ('Turnedo', 'El pensamiento circular') y de su antigua banda, Los Piratas ('Años 80', 'M', 'El equilibrio es imposible'…). El gallego ya estuvo presente en la segunda edición de este festival, al que regresa con banda y con el aliciente de presentar su primer trabajo en siete años, 'Trinchera pop', lanzado este marzo. También repite León Benavente, primer grupo en actuar e inaugurar la primera edición del proyecto Bosque, surgido en. septiembre de 2021 en plena pandemia, cuando aún sólo se podía asistir sentados. Esta vez nada les frenará, vienen dispuestos a arrasar con una noche en la que prometen tener a todos de pie para resarcirse bien. Cerrará la noche, hasta las 4 de la madrugada, Florent y Yo, el guitarrista de Los Planetas en su reconocida faceta de disc jockey. Pero en los espacios de La Cabaña y La Chopera del recinto también sonará música continuamente, con las sesiones a los platos de Ángel Carmona (presentador de 'Hoy empieza todo Lo de Radio 3') y Rialto Dj, respectivamente.

El sábado 24 de junio lo abrirá Miranda!, encargados de inaugurar el escenario Ámbar a las 21 horas. El dúo sacudió los cimientos de la escena electro-pop argentina de comienzos de siglo con su estilo único, personal e inconfundible. Varios premios MTV y Gardel, dos nominaciones a los Latin Grammys y más de 500.000 discos vendidos les avalan. También vuela hasta el nido del bosque Amaia, una de las voces de mujer más importantes que han surgido en los últimos años en el pop nacional. Después de ganar la novena edición de 'Operación Triunfo' no tardó en ofrecer pistas de que su carrera iba a ser muy personal, como demuestra su último trabajo, 'Cuándo no sé quién soy', y sus certeros singles ('La canción que no quiero cantarte' o 'El encuentro', con Alizz). Y cerrarán los conciertos uno de los mejores orfebres del pop actual: Guille Milkiway, al frente de La Casa Azul y su colección de hits infalibles: 'La revolución sexual”, “El momento”, “Cerca de Shibuya”, “El final del amor eterno”, “Podría ser peor”... Las sesiones de Dj estarán protagonizadas por Face Down Down Ass Up, que se encargarán del escenario principal; Sweet Drinkz, en La Cabaña; y Ms Von Disko, en La Chopera.

La cuarta edición del Bosque Sonoro cerrará por todo lo alto el domingo 25 de junio con una fiesta con entrada libre a la hora del vermú en el escenario habilitado en la cascada de Muel.

¿Dónde comprar las entradas?

El abono general del festival tiene un precio de salida desde 50 € y las entradas de día 40 €, a través de la web de El bosque sonoro o en See Tickets. Como otros años, para reducir emisiones, se ponen autobuses lanzadera para evitar traslados en coche traslados en coche con un precios de 6 euros de ida y otros tantos de vuelta, con salida desde Zaragoza a las 19.15 y a las 20.30 y regreso a las 2.30 horas y a las 4.00 horas. Esta medida se pondrá a disposición de los asistentes un parking que tendrá un precio por vehículo de 13 euros si se reserva de manera anticipada y de 18 euros si se adquiere en taquilla.