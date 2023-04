En 'Todo sobre mi madre', una de las imprescindibles de Pedro Almodóvar, Huma Rojo decía claramente que había comenzado a fumar por culpa de Bette Davis, por imitarla. Me parece un apunte muy adecuado para entender el poderoso influjo de la actriz. Esta trama en su conjunto contiene un gran homenaje a su trayectoria y a su figura, porque nunca dejará de ser una actriz idolatrada por cualquier espectador y amante del cine. Muchos crecimos devorando clásicos en televisión, salas de reestreno y filmotecas. Pero al igual que ocurría con muchos otros intérpretes, parecía imposible coincidir con numerosos títulos suyos. En la mayoría de los casos, jamás se programaban y sólo sabíamos de su existencia gracias a los libros o las revistas. No importaba por otra parte que algunas de sus películas se emitieran una y otra vez, pues su presencia llenaba de tal manera la pantalla que nada sabía a repetición. Sus expresiones y sus miradas lo decían todo aun cuando permaneciera en silencio, iluminada en blanco y negro, quieta, desafiante, maquinando cómo salir de determinados entuertos o cómo entrar en ellos.

El escritor Juan Mairena ha condensado en una estupenda obra teatral, titulada 'Loba', y publicada por ediciones Antígona, la esencia de su carácter, de sus sueños y de una filmografía construida a base de tesón, energía y necesidad a ultranza de sentir la actuación en sus carnes. Sabido es que Bette Davis puso un anuncio por palabras cuando en su madurez empezó a escasearle el trabajo, y he ahí el detonante de este texto, pues dicha circunstancia es el punto de partida que llevará al lector al pasado, al presente y al futuro. De modo que asistimos a sus desavenencias con la Warner, su suspensión de empleo y sueldo, el logro de ser la primera mujer en presidir la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, sus dos óscares, su odio hacia divas de la talla de Joan Crawford y Miriam Hopkins, el lío que se montó cuando era buscada por un cautivo del deseo o su inmortalidad ganada con el desnudo de Eva.

Resucita a Bette Davis

Juan Mairena resucita a Bette Davis y la dota de esplendor, con frases que remiten a sus trabajos más admirados y a su genio indómito e indomable. La acción se sitúa en un despacho frente al guionista Lukas Heller, que después de escucharla y rendirle pleitesía ansía proponerle una historia que, a buen seguro, no habrá de dejarla indiferente. Así pues, comienza a gestarse su conversión en Baby Jane Hudson, torturadora de su hermana Blanche, una vieja gloria del estrellato a la que un fatal accidente le cambió la vida. Creo que un crítico ávido de notoriedad la definió como un Frankenstein con faldas. Sea como fuere, este hombre que entra en escena como encargado de publicar el famoso anuncio por palabras en el 'Hollywood Reporter', se las sabe todas. No es cierto que ejerciera de malvada sin descanso, pues a versátil no la ganó ninguna otra. Rivalizó con Escarlata O’Hara, resultó extraña como pasajera y vivió una amarga victoria al lado de Bogart, en otro de esos momentos en los que el público se rindió a sus pies.

La suya fue una vida llena de contrastes, en la que no faltaron enormes sinsabores ni triunfos exquisitos. En una época en la que muchas actrices se retiraban antes de alcanzar los cuarenta, se sintió atrapada en el vértigo que supone sumar años y comprender que transcurren cada vez a mayor velocidad. Demasiados maridos pero pocos amores, demasiados sinsabores que nacían de la confusión entre persona y personaje. Y una anécdota ácida que habría de marcar el conjunto de su existencia. William Wyler la dirigió como responsable de una carta en la que su maldad se hallaba al descubierto. Pero hubo otra epístola, real, de imprevisibles consecuencias a la que accedió tarde por ese orgullo tonto que tienen las mentes caprichosas.

Festival de San Sebastián

Todo esto y mucho más se esconde en 'Loba', tal y como a la Davis se la calificaba en España, debido a la famosa película en la que también fue dirigida por su amor imposible. Lo pudo comprobar cuando, pocos días antes de morir, se paseó por el Festival de San Sebastián, demostrando que quien tuvo retuvo. Admirador y devoto del universo que construyó a medida que daba un nuevo paso adelante, espero acudir pronto a la representación de este texto en el escenario, pues en cada palabra salida de su boca se halla impresa la personalidad de este gran icono al que quizás también yo imitaba cuando en su día empecé a fumar.