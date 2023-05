Me atrevo a decir que el arranque de esta novela tiene alma de bolero porque en realidad es la historia de un amor como no hay otro igual. Y aunque toma diferentes derroteros a medida que se suceden las páginas, en ningún momento deja de serlo. Las peripecias se suceden, como en cualquier enamoramiento que va superando fases y desfases, hasta el punto de que se imponen el desconcierto y el desconsuelo. Ella habla y él habla, ambos en diferentes capítulos y ambos en primera persona, ambos ofreciendo al lector su propia voz y ambos exponiendo sus puntos de vista y sus incertidumbres. Irene y Manuel. Los amantes que se conocieron jóvenes y que se desconocieron sin salir de la juventud. Que se buscaron antes incluso de conocer su existencia. Que se encontraron en Madrid y que se reencontrarán, con un equipaje lleno de incógnitas, mucho más lejos, en otro país, en otro continente, en otro contexto, en otro mundo.

La escritura se nutre de frases cortas. Directas. Diálogos ágiles. Descripciones sencillas que parten del sentimiento y se olvidan de las generalidades. Miradas que se adivinan escondidas entre las palabras. Recuerdos que perduran y que están por encima de los acontecimientos. Música que suena constantemente, como si se tratara de un libro con banda sonora. Es en realidad un libro con banda sonora. Cada uno de los capítulos se inicia con el fragmento de una canción. El autor es un gran conocedor de voces y de acordes, de melodías, de sonidos furiosos y sonidos delicados, de notas que evocan momentos únicos. Es conocedor porque además es creador. Y aquí esta poderosa pasión insiste en aparecer y en quedarse. Porque esta es una novela en la que todo ocurre bajo el auspicio de la música, a la que parece imposible obviar.

Miradas nuevas desde la observación

Javier Zapata, abogado de profesión, ha escrito una historia centrada en dos protagonistas que se rodean de personajes necesarios. Complementan la trama principal aportando miradas nuevas porque caminan cerca de la pareja pero se limitan a observarla y a especular. Es inevitable la especulación cuando se carece de información. Y de certezas. También ellos son dueños de sus propios capítulos, y también se expresan en primera persona. Sus testimonios adquieren fuerza cuando la historia da un giro, y de repente son otros los que parecen dirigir el cotarro. Irene ha decidido dejar de estar en buenas manos. La desconfianza se apropia del lector porque el terreno ya no permite pisar con firmeza. El autor retrata con habilidad a quienes, sin esconderse, esconden sus intenciones. La novela entra en otro género, se aceleran los miedos e Irene se deja llevar. No sería muy fácil entenderla, pero a veces bastan los impulsos para actuar y desafiar los convencionalismos que, en su condición de tales, no dejan de repetirse.

La novela, publicada por la editorial Berenice, en la colección Otros Ámbitos, parte de un lugar concreto y de ahí su explícito título, 'Un amor en la calle del Pez', el hogar al que se regresa a través de la memoria una y otra vez. En el ambiente flotan los ingredientes que anticipan el malestar de Irene, harta del poco tiempo que comparten como pareja y de la preparación de unas oposiciones que en absoluto le seducen. Se acerca el cambio de siglo, y quizás ese es otro elemento que exige decisiones, como si dicha fecha hubiera de marcar un antes y un después. La narrativa analiza y permite imaginar a quienes estamos al otro lado, testigos de los encuentros y de los desencuentros que ni ellos mismos conocen, porque es imposible elegir la senda adecuada si no se sabe cuál es el atajo que ha tomado la otra parte.

Un amor que huye de los tópicos

Esta es la historia de un amor que huye de los tópicos porque sale de la luz y entra en las tinieblas. Y lo hace así, de pronto, sin avisar y con unos cuantos sobresaltos que no admiten matices. Lo hace sin ocultar el vértigo y el riesgo de jugar a lo inesperado. Pero Javier Zapata se atreve y lo hace creíble. Como esos clásicos que insistían en hacer tragedia de la comedia y en hacer comedia de la tragedia. Irene y Manuel buscando el amor por su cuenta, aceptando que justamente es su amor el que ya no cuenta. Al menos no como lo contaron. La calidez y la ingenuidad se esfuman y es imprevisible adónde nos lleva el argumento. Nada es lo que parece y un nuevo vuelco en los acontecimientos nos llevará a replantearnos la complejidad de Irene.

‘UN AMOR EN LA CALLE DEL PEZ’

Javier Zapata

Editorial Berenice

264 páginas

17,05 euros