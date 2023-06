El Centro Cívico Delicias acoge este sábado una exposición de 10 jóvenes y talentosos fotógrafos de Zaragoza. Un evento efímero -apenas dura cinco horas, de 15 a 20 horas- que nació de la cabeza de un veinteañero por casualidad y fruto de un golpe de realidad. "Fue una idea que tuve en el autobús de camino a clase, porque me di cuenta de que en Zaragoza el tema de la fotografía no se mueve lo que debería", asegura José Manuel Molina, el ideólogo. Algo de razón no le faltará a este estudiante de grado de Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen del CPIFP Los Enlaces.

A partir de ahí, puso su granito de arena y esperó. Lo hizo de la manera en que se mueve ahora prácticamente todo: vía redes sociales. Esa espera no fue muy larga, otra de las características de este tiempo. "Puse un tuit que decía: 'fotógrafos jóvenes de Zaragoza que quieran exponer, habladme por privado'. A las dos horas ya teníamos un grupo de whatsapp con 12 fotógrafos y cerramos ahí porque no teníamos más espacio. No me esperaba tanta buena acogida y cerramos ahí porque no teníamos más espacio disponible. Aunque finalmente somos 10 porque se han caído dos", afirma José

Sin embargo, Molina fue engrasando la exposición de una manera en que sentirse más cómodos, tanto ellos como el visitante de este espacio municipal. "Más que una exposición al uso donde la gente entre, vea las fotos y se vaya, me apetecía que fuera más un evento social donde pasar la tarde y poder hablar. Por eso, hablé con dos Djs jóvenes de la ciudad para ambientar el espacio. Así, mientras ves las fotos también puedes escuchar música", desarrolla.

La exposición de estos veinteañeros (esas es la edad media de sus protagonistas) no se circunscribe a una temática concreta. Desde retratos a foto callejera. Todo cabe; todo encaja; el denominador común es la mirada particular de los que están llamados a ser parte del futuro de la fotografía de la capital aragonesa. En palabras de Molina, la intención era no cerrarse a una temática, sino brindar la oportunidad para que cada uno expresara "su arte y trabajo".

Esta es la filosofía, al menos, de esta primera edición. ¿Habrá más? "Si va bien, viene gente y gusta, por mí hacemos la segunda, la tercera, la cuarta...", concluye entre sonrisas a punto de comenzar esta experiencia que ha contado con el trabajo de los fotógrafos Diego Hurtado, Lara (@amoryconstancia), Mario Casas (@cuandojugamosganamps), Vastyan (@vastyan.cl), Jose Manuel (@josema.molina), Lister (@kloudest), Marceline (@marcelan_candela), Victor Mateo (@nexmateo), Luz Rione (@luvision_), Miguel Ángel Gracia (@_.mihuel) y los Dj Campillo (@elputocampillo), Dani (@vierness5), Mario Casas (@cuandojugamosganamos), Iván (@1v4n1n), DjAmor (@fxcklion).

El trabajo se podrá ver a través de Instagram en la cuenta @meraki_zgz