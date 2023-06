El Rock & Blues celebra sus 20 años con Eli Paperboy Reed, The Dictators y The Steepwater Band Las entradas anticipadas ya están a la venta en la web de la sala con precios entre los 15 y los 18 euros. Las de The Screaming Cheetah Wheelies ya están agotadas La sala zaragozana celebra sus dos décadas de trayectoria, en la que han programado más de 1500 conciertos, con siete propuestas de grupos españoles y estadounidenses de rock, funk punk y soul que tendrán lugar entre septiembre y diciembre