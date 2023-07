Tiene solo doce años y acaba de grabar su primer disco de jazz. El pianista zaragozano Miguel Lorán se ha propuesto batir todos los registros de precocidad y, de hecho, podría ser el artista más joven de España en publicar un álbum de jazz con temas propios. Récords al margen, lo que está claro es que no es nada habitual que un chaval de su edad se lance a componer. Él lo hace desde los seis años, cuando las melodías empezaron a sonar dentro de su cabeza y tuvo la capacidad de trasladarlo al piano. Desde entonces no ha parado y su talento no ha pasado inadvertido: el año pasado se coló entre los diez clasificados para la semifinal del concurso de jazz de la Red de Conservatorios de Música de España, un certamen al que podían concurrir jóvenes de hasta 29 años.

«La verdad es que fue una sorpresa que me eligieran porque había gente mucho más mayor que yo. Lo que más me gustó fue poder tocar en el conservatorio del Liceu de Barcelona y recibir una masterclass de músicos tan importantes como Marco Mezquida y José Bonilla», explica Lorán, cuyo disco 'Caleidoscopio' ya se puede escuchar en las plataformas digitales. «La idea es hacer una pequeña tirada de unas 100 copias en formato físico», apunta su padre, Pedro Lorán. Tanto él como su esposa han sido determinantes para que Miguel se enamorara de la música. «Como veía tanto tocar el piano a mi madre yo también quise hacer lo mismo y con cuatro años empecé. Siempre he estado rodeado de instrumentos en casa porque mi padre es bajista, así que no es raro que mi hermana (es violonchelista) y yo hayamos acabado tocando», comenta. En un principio, Lorán comenzó a ir a academias de piano clásicas, pero leer las partituras (algo que ahora domina sin problema) no le gustaba tanto, por lo que sus padres le buscaron un profesor más dirigido a la composición y la improvisación. «Recuerdo que con siete u ocho años venía del colegio y nos decía que tenía una melodía en la cabeza y se ponía a tocarla. Fue ahí cuando decidimos potenciar esa faceta», indica Pedro. Así, desde hace cuatro años recibe una hora de clase a la semana del reconocido pianista Humberto Ríos. «Me gusta mucho tocar con él porque me da recursos para luego poder improvisar», destaca Miguel. Con cuatro años empezó a tocar el piano y con seis ya firmaba sus primeras composiciones A sus doce años, el zaragozano ya ha actuado ante un buen número de espectadores gracias a 'Jazz for kids', el proyecto educativo surgido en Huesca hace casi una década. «Me gusta mucho formar parte de la banda porque ensayamos una o dos veces al mes en Huesca y me lo paso muy bien con mis amigos. Además, hacemos conciertos en sitios diferentes y está muy chulo», explica. De hecho, gracias a la iniciativa impulsada por el músico oscense Daniel Escolano, Lorán ha podido actuar junto a toda la banda en lugares como Getxo, el pasado viernes. «Mientras se lo pase bien nosotros le seguiremos apoyando, pero queremos que haga lo que él decida y que elija su propio camino», subraya Pedro. Su hijo apunta que también le gusta la informática, pero reconoce que de mayor le gustaría ser músico profesional. De momento va por el buen camino. Ya tiene un canal de Youtube propio y más de cien seguidores. «Me lo hice porque me lo pedían para poder participar en un concurso y ya lo mantuve», comenta Lorán, que también toca la batería en la Escuela de Música y Danza de Zaragoza. En 2022 llegó a la semifinal del concurso de conservatorios de España con jóvenes de hasta 29 años Una hora de piano cada día Al piano le dedica una hora cada día y hasta ahora lo compagina sin problema con las tareas propias del colegio. «Lo que más me gusta es la música, tocarla y también escucharla», apunta. El jazz es sin duda su estilo preferido, aunque también escucha rock y grupos de los 80, como Supertramp o Earth, Wind and Fire. «Esta última banda la descubrió él mismo en internet. Está claro que no es la música típica que escucha un chaval de doce años», reconoce su padre. Y es que Miguel huye todo lo que puede del reguetón: «No entiendo por qué triunfa tanto, pero al final la gente oye lo que le ponen». Todos sus gustos han calado su primer disco «en serio» (ya había realizado otras grabaciones). 'Caleidoscopio', como una de las canciones del álbum, reúne once temas en los que el jazz está muy presente, aunque también se perciben los ecos de la música clásica. «He hecho lo que me salía de dentro, sin inspirarme en otros músicos», explica Lorán, que apunta que algunas de las piezas del disco las compuso con apenas 8 años.