La ‘voz de la España Vaciada’, Isabel Marco (1982), continúa más fuerte que nunca con el cuarto adelanto del que será su próximo elepé: 'Soñando alto', que tiene prevista su salida en formato digital, vinilo y cedé para finales de septiembre, justo después del adelanto de su quinto tema. A través de este nuevo sencillo, al que la cantante ha bautizado como 'Los días ásperos', la natural de Alcorisa pone punto y final a una etapa marcada por los demonios del pasado, a través de "un grito de desahogo y liberación frente a unas emociones enquistadas, con el que he podido ver lo bonito qué es evolucionar y superar cada bache", tal y como afirma la aragonesa.

Las primeras estrofas de la canción arrancan con una rotunda sinceridad acompasada por sonidos modernos de sintetizadores y guitarras eléctricas: ‘Ayer éramos pequeños, el cielo estaba en llamas, nadie lo hizo queriendo y ya estaba tan sola’. El ritmo discotequero del tema contrasta con la crudeza de su letra, para la que el estribillo no deja lugar a dudas: ‘Lloro y llego a enloquecer si el fantasma del ayer me mira mal, si el espejo no hace bien el oficio de entender la realidad’. "La canción es relativa a lo que tú escribirías en un diario normalmente, un contenido muy personal e íntimo", confiesa la bajoaragonesa.

No resulta extraño que haya sido a través de una melodía (en este caso alejada del rock más clásico y con Guillermo ‘Mara’ Rubio a las cuerdas), pues para Marco la música «ha sido muchas veces mi terapia, tanto a la hora de escucharla como de componerla».

Con este lanzamiento, y el productor Pablo Martínez a los mandos, Marco deja claro que «he abierto el ‘cajón de mierda’, pero para bien. Siempre he sido una persona un tanto introvertida, por lo que ha habido momentos en los que he encerrado mis sentimientos por miedo a que no me entendieran, incluso entre mi seno familiar. Pero eso se acabó».

"Sigo con las mismas ganas que cuando empecé. La creatividad de la música hace que no me rinda"

La llegada de este 'single' viene complementada con su propio videoclip, dirigido por Titi Muñoz, habitual compañero de Marco en sus trabajos audiovisuales. Para esta ocasión, la también cantante del grupo Los Rockanrolas no solo ha tenido que enfrentarse a un reto emocional, sino también físico al tener que salir de su zona de confort para bailar de manera coreografiada. La artista ha sido acompañada en el vídeo por las bailarinas Carla Loga (autora de la coreografía) y Beatriz Canteli.

"Son retos con los que me he atrevido sin dudar. Los espectadores se están dando cuenta de ese desarrollo personal latente tanto en la canción como el videoclip y su recepción está siendo positiva", comenta orgullosa la cantante. Con estos nuevos sonidos, la alcorisana consolida una línea de cuatro adelantos por el momento que viran hacia un rock más moderno, a los que ya precedían 'Alma de canela', 'Las flores nunca llegarán' (que narra el suicidio de dos hermanas de Santander) y 'El cielo de las mariposas' (una crítica hacia el capitalismo y la codicia del dinero).

Sin embargo, la cantante ya adelanta que no se ha olvidado de sus orígenes ni de las líneas artisticas de sus tres anteriores álbumes, por lo que "seguirán habiendo matices clásicos de rock-pop, aunque en menor medida", asegura la artista, que hará rodar su música por Aragón el día 6 de agosto en Riodeva y El Temple, así como el 14 en Luna.

Conservar la ilusión

Frente a este nuevo disco, Marco deja constancia de su aún ferviente ilusión: "Sigo con las mismas ganas que cuando empecé, la carrera de la música no tiene fin en la parte creativa y esos momentos de inspiración y avance son los que te motivan a no rendirte ni a sentir un tedio cuando trabajas», declara la también guitarrista.

Con todo, Marco admite que "todo es muy distinto a cuando tenía 18 años. Antes mi prioridad eran la diversión y la adrenalina, y ahora tengo que conciliar mi carrera con mi hijo y mi vida familiar. Mis noches locas de ahora son dar saltos en la cama con él y leer cuentos". "Esto no es algo fácil, pero se puede lograr con sesiones de grabación más intensas. Aunque, a veces, la sociedad no permite conciliar estos dos aspectos, sobre todo a las mujeres. Parece que si te centras demasiado en uno descuidas al otro", continúa mientras también reflexiona sobre la industria musical actual, cada vez más dominada por las tendencias comerciales. "Me da un poco de miedo esta industria, por la censura política que pueden llegar a sufrir algunos músicos frente a sus letras. Por ejemplo, Soziedad Alkoholika, a quienes les han prohibido actuar en muchos pueblos", reflexiona la compositora.

"Esta industria da miedo; los músicos pueden llegar a sufrir censura política por las letras de sus temas"

Aunque los años pasen, la aragonesa sigue considerándose "esa misma mujer rural de antaño. En mis canciones sigo manteniendo mis raíces costumbristas y para este nuevo álbum he querido incidir sobre el tema en una de las canciones. Al final, tanto mi hijo como yo somos más de pueblo que las amapolas, por lo que no vamos a meternos al metro de Madrid porque nos perdemos", concluye de manera risueña.